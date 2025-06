Oscar espera la gran oportunidad por la que salió de África

José Ignacio Cejudo Granada Jueves, 19 de junio 2025, 23:46 Comenta Compartir

Oscar Naasei espera que esta próxima temporada que viene sea definitivamente la de su gran oportunidad en el fútbol europeo de la mano del Granada, el club por el que salió de África. El central ghanés de 20 años recibió con agrado el interés del Real Madrid para reforzar con su fichaje al Castilla en Primera RFEF, ahora con Álvaro Arbeloa como entrenador tras enfrentarse a este equipo cuando tuvo a Raúl González al frente hace dos cursos, y de hecho dejó un guiño en sus redes sociales al mostrar cómo seguía un partido antiguo del primer equipo blanco. Sin embargo, asume que los rojiblancos no negociarán por debajo de su cláusula de rescisión de diez millones de euros y ya se centra en ganarse un sitio con Pacheta.

La historia que llevó a Oscar desde su Ghana natal hasta Granada es tal y como podría imaginarse, y no por ello deja de resultar extraordinaria. De película, como la de tantos futbolistas africanos en Europa. «La de uno de cada mil», precisa a IDEAL el representante del joven central rojiblanco, su compatriota Ibrahim Abu. «En países como el nuestro hay un nivel impresionante, pero faltan medios. Oscar, que además es muy cristiano, no olvida que hace dos años estaba allí y no tenía de nada», esgrime este captador de la agencia 'Best of You' que reside en Marbella y viaja una vez al año a este país.

Oscar no procede ni tan siquiera de Acra, la capital de Ghana, sino de Kumasi, la que le sigue en cuanto a población. Criado en una pobreza «muy extrema», tal y como atestigua Ibrahim Abu, el ahora futbolista del Granada es hijo de padre camionero y madre vendedora de carbón. Empezó a jugar en la calle y sin zapatillas, como la mayoría de niños en África, pero a los 15 años ingresó en la Emmanuel City Football Academy de Acra. Esta escuela consiste realmente en un equipo de élite a nivel nacional, formado por una plantilla de 25 futbolistas aproximadamente en edad juvenil todos ellos que cada temporada compite con otros clubes del país mientras recibe frecuentes visitas de ojeadores europeos en busca de talento. Abu fue uno de ellos.

Sin embargo, Oscar estuvo a punto de cortar en seco su incipiente carrera como futbolista. Llegó a hacerlo, de hecho, cuando en su segunda temporada en la Emmanuel City Football Academy se vio forzado a abandonarla al sufrir su padre un accidente automovilístico durante uno de sus trayectos. Decidió volver a casa y ponerse a trabajar descargando camiones de agua embotellada para ayudar a sostener el hogar, donde salían adelante con lo justo para la supervivencia. El adolescente padecía además cierto hartazgo por las visitas infructuosas de otros representantes que no terminaban de apostar por él, pero un miembro de la escuela fue a visitarle y le convenció para que volviera. No tardó en recibir la llamada que esperaba.

Corría el año 2022 cuando Ibrahim Abu empezó a recibir vídeos sobre Oscar en acción. «Ya jugaba como lo hace ahora, de central y con ese desparpajo; yo alucinaba. Salía regateando a dos o tres rivales desde atrás, pasaba a banda y entraba al área para rematar a puerta. Solía terminar con seis goles por temporada», comparte su representante. Al mes de descubrirle decidió viajar para conocerle en persona y confirmó sus impresiones: «Pensé que llegaría a ser profesional si no pasaba nada raro». Fue entonces cuando decidió compartir sus vídeos con Rafa Salguero, responsable de los ojeadores del Granada. «Me pidió que me lo trajera cuanto antes», admite.

«Rafa apreció virtudes en las que ni yo había caído y me hizo ver que era aún mejor de lo que yo mismo creía. Si yo siempre estuve convencido de que con tiempo iría sobrado, él aún más», abunda Abu. Junto a Oscar viajaron también el centrocampista Armstrong Robin Junior Boateng, 'Robin', amigo suyo de la infancia y todavía inseparable como compañero de habitación en la residencia Fernando de los Ríos en la que viven muchos jugadores de la cantera del Granada, así como el delantero William Owusu, firmado para el Recreativo el invierno pasado del Atlético Porcuna tras reclutarle el Marbella.

A prueba

Solamente Oscar y Robin se sometieron a las pruebas del Granada, que justamente esos días de junio de 2023 ya celebraba su vuelta inmediata a Primera división mientras el Recreativo procuraba imitarle hacia Primera RFEF. «Rafa nos dijo que Oscar tenía calidad suficiente como para competir ese 'play off'», rememora Abu. Ambos firmaron finalmente para la temporada siguiente por el Juvenil A de División de Honor, con cierta intriga por Robin, para la posterior irrupción del central con el filial mientras peleaba sus últimas opciones de permanencia.

«Oscar es muy cristiano y no olvida que hace poco más de dos años estaba en Ghana», remarca Ibrahim Abu. «Está muy agradecido al Granada y desprende esa alegría a diario. Tanto, que algunos le preguntaban por qué sonreía tanto al llegar; no saben de dónde venimos los africanos», bromea su representante. Mientras tanto, el central aguarda nuevas oportunidades tras los siete partidos en los que participó la temporada pasada, que terminó de vuelta al Recreativo. «Es su momento; está más preparado que nunca», apunta Abu.

Comenta Reporta un error