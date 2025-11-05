Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Oscar sigue la evolución del juego durante un partido del Granada en Los Cármenes. José Miguel Baldomero

Destacado en el Granada

Oscar atrae el interés de equipos de toda Europa pero su idea es renovar

Clubes como Udinese siguen al central ghanés sin atreverse por ahora con su cláusula de diez millones, mientras negocia una mejora

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:07

Comenta

Equipos de toda Europa vienen mostrando especial interés en las últimas semanas por Oscar Naasei. Clubes como el Udinese italiano siguen al central ghanés sin ... que por ahora parezca que vayan a atreverse a abonar su cláusula de rescisión de diez millones de euros en el mercado de invierno. Oscar, por lo pronto, prioriza continuar como rojiblanco y de hecho se encuentra en negociaciones para mejorar el contrato que ahora mismo le liga hasta 2028. La ampliación le concedería ficha con el primer equipo a sus 20 años, con subida salarial y un consecuente aumento de la cantidad que le permitiría desvincularse.

