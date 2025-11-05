Oscar atrae el interés de equipos de toda Europa pero su idea es renovar

Equipos de toda Europa vienen mostrando especial interés en las últimas semanas por Oscar Naasei. Clubes como el Udinese italiano siguen al central ghanés sin ... que por ahora parezca que vayan a atreverse a abonar su cláusula de rescisión de diez millones de euros en el mercado de invierno. Oscar, por lo pronto, prioriza continuar como rojiblanco y de hecho se encuentra en negociaciones para mejorar el contrato que ahora mismo le liga hasta 2028. La ampliación le concedería ficha con el primer equipo a sus 20 años, con subida salarial y un consecuente aumento de la cantidad que le permitiría desvincularse.

Las doce alineaciones del Granada en lo que van del campeonato en Segunda división tienen el nombre de Oscar en común. El central se ha hecho imprescindible en la defensa rojiblanca como el único futbolista de la plantilla que ha sido titular en todas las jornadas. Ya supera los mil minutos en competición esta temporada –con hasta 1.029–, y eso que descansó en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Una buena muestra de su progresiva madurez, con potencial incluso como lateral derecho, desde su incorporación en 2023 procedente de la Emmanuel City Football Academy de Acra.

Le ha cambiado la vida y mucho a Oscar de la campaña pasada a la presente. El africano exhibió ya sus virtudes durante la pretemporada del verano de 2024 con Guille Abascal, tras destacar con el Recreativo en la recta final del curso anterior pese a que su descenso a Segunda RFEF acompañara el del primer equipo a Segunda división, y la dirección del club apostó por él como quinto central de la plantilla. Aun así, el entrenador sevillano acabó destituido sin haber llegado a darle ni un minuto y Fran Escribá tardó seis jornadas en darle una oportunidad.

Oscar debutó como futbolista profesional en Los Cármenes durante la visita del Levante hace justamente un año al coincidir una lesión de Loïc Williams con una sanción sobre Ignasi Miquel. Pese a la derrota, el central estuvo más que correcto como pareja de Miguel Rubio. Descansar con el Cortes en el torneo del KO no le garantizó una nueva titularidad días después en Zaragoza, donde Ignasi Miquel volvió a protagonizar una actuación lamentable junto a Miguel Rubio. Escribá le devolvió el sitio contra el Eldense y en Gijón, también con Pablo Insua allí en una zaga de tres hombres, pero terminaría pagando la pérdida de la marca de Juan Otero en el gol del Sporting.

Desde aquello, Oscar ya no volvería a jugar como titular más que con el Recreativo. En parte, por la irrupción de Manu Lama tras partir como sexto central. Y tampoco es que el ghanés le aportara al filial su mejor versión para evitar un nuevo descenso, especialmente despistado. Pacheta se lo llevó a la última jornada en Santander, donde no salió del banquillo, pero quedar apeados del 'play off' de ascenso allí bien pudo emplazar al entrenador a pensar en él de cara a una nueva campaña en Segunda.

Lateral si hace falta

Sin Miguel Rubio ni Ignasi Miquel ya, y sin Pablo Insua más adelante, Pacheta confió en Oscar junto a Manu Lama y Loïc Williams como centrales en la confección de la plantilla pese al interés del Real Madrid Castilla y más allá del refuerzo de Diego Hormigo. Sin embargo, el inoportuno esguince de tobillo de Pau Casadesús en verano desplazó al africano al lateral derecho. Lejos de extrañarle, recordó el recorrido y la técnica que ya mostrase durante un amistoso con el Almería en Motril el verano anterior y ofreció a su entrenador la suficiente garantía como para seguir ahí en Liga, con otras prioridades en el mercado.

Oscar empezó la temporada como lateral contra el Deportivo de La Coruña y en Eibar, pero una tarjeta amarilla a los diez minutos en Ipurua llevó a su sustitución al descanso para que debutase Casadesús. Central desde entonces por el desastre de Martin Hongla en la zaga allí para suplir al expulsado Manu Lama y por la posterior de Loïc Williams, el ghanés no ha vuelto a salir del campo en Liga. Cada vez más atento y seguro, a su desparpajo con el balón suma un físico privilegiado tanto para superar líneas en conducción como para ganar a los rivales en carrera. Todavía tiene que mejorar en el juego aéreo, entre otras facetas, pero por lo pronto ya no hay quien le tosa por la titularidad.