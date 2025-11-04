Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Opinión Granada CF

Los males que llevan a perder

El partido en Valladolid debió acabar posiblemente en empate

Eduardo Zurita

Granada

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:04

Una competición tan igualada como la Segunda división hace que los detalles decidan partidos: jugadas a balón parado, ocasiones que se aciertan o se fallan, ... decisiones arbitrales en la apreciación de las jugadas en el área... de ahí la importancia de contar con jugadores que decidan a favor con acciones diferenciales.

