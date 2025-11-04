Los males que llevan a perder

Una competición tan igualada como la Segunda división hace que los detalles decidan partidos: jugadas a balón parado, ocasiones que se aciertan o se fallan, ... decisiones arbitrales en la apreciación de las jugadas en el área... de ahí la importancia de contar con jugadores que decidan a favor con acciones diferenciales.

El partido entre el Valladolid y el Granada debió acabar posiblemente en empate, un resultado más acorde con los méritos de los contendientes. Los rojiblancos jugaron bien en la primera media hora; llegaba con decisión al área rival, y el gol de Jorge Pascual, que al fin vio puerta tras buena combinación con Souleymane Faye, hizo justicia. Bien es cierto que en el último cuarto de hora de la primera parte ya se vio encerrado por los locales, pero con ocasiones escasas. Una segunda oportunidad de Pascual se estrelló en el larguero, otra vez tras gran jugada de Faye, evitando una distancia más holgada al descanso para el equipo de Pacheta.

El Granada perdió fuelle tras el descanso, sobre todo en el centro del campo, con Rubén Alcaraz y Sergio Ruiz por debajo de sus prestaciones en anteriores partidos. La buena presión del primer tiempo desapareció, y el Valladolid empató por medio de Amath, que debió ser expulsado por una violenta y alevosa entrada por detrás a Sola. La oxigenación desde el banquillo buscada por Pacheta con Manu Trigueros y Pablo Sáenz no fue tal, especialmente apático el segundo. Tampoco Diego Hormigo, Luka Gagnidze ni José Arnaiz aportarían grandes cosas en la fase final del partido. Un penalti por mano de Manu Lama –de esas que ahora se pitan, lejos de la juzgar la intencionalidad o voluntariedad que antes se ponderaba– dio paso al segundo y definitivo gol local. Después Pascual, que cuajó su mejor partido como rojiblanco, cayó tras ser tocado en el área pucelana pero el árbitro de campo decretó simulación del delantero y los del VAR estaban, al parecer, sin señal o sin ganas de revisarlo al menos.

Estuvo mal el Granada tras el gol que le adelantó, pero en la segunda parte, donde se difuminó. También mal los jugadores que salieron desde el banquillo y que, una vez más, no supusieron revulsivo alguno ni en lo físico ni para el juego del equipo de Pacheta; y el árbitro en las apreciaciones de las tarjetas –la amarilla de Amath debió ser roja; y la expulsión de Hormigo debió acompañarse de la de Alejo, que provocó de manera descarada al granadinista– y en decisiones trascendentales para el resultado, como las jugadas de penalti. Mal el resultado, que mantiene a los rojiblancos en puestos de descenso y que interrumpe la racha de partidos sin derrotas con la que llegaron a Valladolid.