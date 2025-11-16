Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los futbolistas del Granada persiguen a José Arnaiz tras su gol. LaLiga

Opinión Granada CF

Reacción a tiempo

El 'doce' ·

A una primera parte para olvidar le siguió un meritorio ajuste táctico de Pacheta

Eduardo Zurita

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:37

Comenta

Importante punto el conseguido por el Granada en El Sardinero, en un envite con dos caras muy distintas de los rojiblancos en los dos periodos ... del partido. Tras una primera parte para olvidar, reaccionó de modo encomiable tras un meritorio ajuste táctico de Pacheta, que pasó del 4-3-3 inicial al 4-2-3-1.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

