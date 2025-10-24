Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lucas Alcaraz y Pacheta conversan antes de un entrenamiento. Pepe Marín

Opinión Granada CF

Asesoramiento y mediocridad

La plazoleta ·

Una persona que se rodea de gente valiosa en aspectos que controla menos muestra inteligencia

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:22

Lucas Alcaraz acaba de conmemorar 30 años desde su debut en el banquillo del Granada. Tres décadas dan para mucho, con tres etapas como entrenador ... rojiblanco y un epílogo actual como director de la Ciudad Deportiva. Un cargo que, como cualquiera intuye, no se corresponde con las atribuciones reales del granadino. Alcaraz no solo gestiona los pormenores de la instalación, sino que es una voz autorizada que la mayoría a su alrededor atiende, sobre todo quien le fichó esta vez, Alfredo García Amado, pero también algunos de los preparadores con los que ha coincidido. Su relación con Pacheta, como es notorio, se puede calificar de magnífica. El burgalés, lejos de sospechar de cualquier rivalidad, ve en Alcaraz una persona que aúna experiencia sobrada y una perspectiva distinta a la suya en ciertos asuntos, lo que a la postre enriquece su visión.

