Sin ascenso, una larga travesía por el desierto

Ignacio Salcedo nunca manifestó a viva voz su interés por comprar el Granada. Sí lo reconoció en privado a allegados y gente de confianza. Fue ... la maniobra que más cerca ha estado de consumar el cambio accionarial, no tanto porque fuera impresionante en lo económico sino porque trató de buscar fórmulas de entendimiento en el océano convulso por el que navega el club, con una propiedad dividida y sociedades interpuestas, las deudas con Gino Pozzo y LaLiga del grupo Dangdái –donde entronca la empresa DDMC– y el caso Líbero, que deriva de los tiempos del italiano y que, aunque se le quite hierro por parte de los letrados, aún no tiene ni fecha de juicio. La idea de Salcedo no prosperó por la falta de sintonía entre los dirigentes en España y los de China, con los de allí queriendo recuperar el poder y asegurar una gran tajada. Salcedo siguió siendo, aparte de un viejo patrocinador, un aficionado más, como demostró con su camiseta rojiblanca en el partido contra el Elche, en una visita desde Miami, su lugar actual de residencia por motivos laborales relacionados con su empresa de energía.

Salcedo mantiene una excelente relación con el adjunto a la presidenta, Javier Aranguren, y durante aquellas semanas veraniegas también se reunió con Xiahoua Li, aquel exconsejero con pelo gris. No pudieron avanzar y todo quedó a expensas de que la intervención provisional en Luxemburgo de una de las mercantiles –que entre otras cosas valida que Sophia Yang siga en el cargo– se haga permanente o que derive en una subasta del principal activo, que es el equipo. Pero es complicado aventurar plazos y esto apenas parece una hipótesis, aunque haya interés de algunas partes en la celeridad. El verano está a la vuelta de la esquina y más que un dilema respecto a quiénes gobernarán, lo principal está sobre el verde. Si hay ascenso, la perspectiva cambiará, aunque obligue a un proyecto exigente, sin despistes; permanecer tras un salto de categoría se hace cada vez más difícil –vean cómo está la Primera– porque las diferencias son acusadas. No ascender aboca a una travesía por el desierto. Puede ser corta si hay acierto deportivo –como parece que le pasará al Elche un año después– o eternizarse. Para que fuera corta, haría falta que la cúpula de mando, se componga como se componga, se inspirara como nunca, desde la modestia en la élite y la austeridad en Segunda. Ojalá Melgar, Alonso o los que haya se demuestren unos genios. En el Granada se han hecho muchas cosas mal, de ahí este marco de incertidumbre. Algunos responsables cayeron y otros siguen, intentando subsanar los entuertos. Ha habido excentricidades que todavía se pagan, pero el fútbol concede oportunidades de reválida. Es lo que queda, porque bastante tragan los seguidores.

