Un docente en el banquillo

Pacheta ofreció una interesante entrevista al jefe de Deportes de IDEAL, Rafael Lamelas, la semana pasada. El técnico se guardó pocas cosas y demostró ... ser un excelente conversador.

Otra de las cualidades significativas de Pacheta ha sido, hasta ahora, su humildad futbolística para rectificar cosas. Un hecho que no suele darse en la mayoría de los entrenadores de fútbol, que suelen morir con sus ideas, dicen ellos, cuando se están llevando por delante los objetivos de sus clubes.

Haber vuelto al sistema con el que inició la temporada, aunque fuera en la sexta jornada; alinear a Sola en su sitio; y, sobre todo, ubicar a Rubén Alcaraz como mediocentro defensivo resultó providencial para alcanzar la seguridad atrás, pues el compromiso defensivo al que alude también el entrenador durante la entrevista ya existía antes, no así la manera en la que se defendía.

Sin embargo, a Pacheta le quedan aún cuestiones por perfilar. Insistir en que un portero actúe de líbero no aporta ninguna seguridad atrás, sino todo lo contrario, y que la 'segunda unidad' sea incapaz de sostener al equipo en las segundas partes resulta determinante en una categoría tan intensa, como se comprobó en Valladolid.

En la entrevista de IDEAL, Pacheta dejó entrever también una preocupación significativa por la fluidez en su relación con el vestuario del Granada. Habló del ser humano y de humanidad. De franqueza y de justicia. Desconozco su currículo académico, pero, al igual que en los banquillos, se me antoja altamente cualificado para ejercer de docente impartiendo clases de humanidades o filosofía en cualquier universidad.

Atraen y convencen sus palabras, sus reflexiones e incluso sus contradicciones. Con su sapiencia ha convencido ya a una parte del vestuario. Ahora debiera conseguirlo con los que entran en las segundas partes. Magisterio le sobra.