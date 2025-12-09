Luces de alarma

El Granada femenino está atravesando su momento más complicado de resultados de esta temporada. Reconocerlo es el primer paso para superarlo. Las cosas no están ... saliendo y el equipo ha caído en pocas jornadas de la cómoda séptima plaza en el pasado mes de octubre hasta la decimoprimera, con tantos puntos como el Deportivo de La Coruña que le ganó. Aún hay un colchón de puntos que las mantiene alejadas del descenso, concretamente cuatro, pero conviene no olvidar que el próximo rival de las nazaríes será el exigente Real Madrid como último partido de este intenso 2025.

Para hablar de la última victoria en casa hay que remontarse al pasado 20 de septiembre, cuando el Granada se impuso al Eibar, aunque el último triunfo del equipo de Irene Ferreras fuera hace 5 jornadas y en un campo muy complicado como es el del Madrid CFF. Picaron las derrotas en casa ante el Sevilla y el Athletic, así como esta última con el Deportivo fuera, pese al meritorio empate en Tenerife. Y es que estos tres equipos andaban por debajo de las rojiblancas en la clasificación al enfrentarse, lo que proyectaba otros marcadores y al menos sumar entre cuatro y seis puntos.

La Liga F es muy exigente y la igualdad entre los contendientes –excepto el todopoderoso FC Barcelona– es muy alta, y esto es precisamente lo que hace que las piernas empiecen a temblar. El Granada necesita sumar y a ser posible de tres en tres para alejarse de la zona de peligro y no tener que vivir una segunda vuelta con la amenaza de la espada de Damocles del descenso. Puede que el último partido de Liga no sea el más fácil para revertir la situación, aunque en fútbol casi todo es posible, sobre todo con este equipo en plena crisis de resultados pese a que no se vea reflejada directamente en un mal juego, ya que su desempeño en el verde es bastante mejor que sus puntuaciones.

En este 2025 aún hay dos citas, la liguera con el Real Madrid del sábado y el cruce en la Copa de la Reina con el Badalona, que solo ha perdido uno de los últimos cinco encuentros. Es tiempo de reconocer los problemas para poner la mejor solución posible ahora que aún hay tiempo suficiente de reacción.