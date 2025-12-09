Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Clara Rodríguez agarra a una rival. RC Deportivo
Opinión Granada CF Femenino

Luces de alarma

El escáner ·

Es tiempo de reconocer los problemas para poner la mejor solución posible ahora que aún hay tiempo suficiente de reacción

María José Mesa

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 18:52

Comenta

El Granada femenino está atravesando su momento más complicado de resultados de esta temporada. Reconocerlo es el primer paso para superarlo. Las cosas no están ... saliendo y el equipo ha caído en pocas jornadas de la cómoda séptima plaza en el pasado mes de octubre hasta la decimoprimera, con tantos puntos como el Deportivo de La Coruña que le ganó. Aún hay un colchón de puntos que las mantiene alejadas del descenso, concretamente cuatro, pero conviene no olvidar que el próximo rival de las nazaríes será el exigente Real Madrid como último partido de este intenso 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil apunta un supuesto blanqueo de capitales de la exalcaldesa de Maracena
  2. 2

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  3. 3

    La capital logra un solar en Norte que llevaba 47 años bloqueado
  4. 4

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  5. 5 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  6. 6 Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»
  7. 7 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  8. 8

    Arden dos vehículos en la calle Pintor Manuel Maldonado
  9. 9 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  10. 10

    El 091 busca las guitarras robadas de 091

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Luces de alarma

Luces de alarma