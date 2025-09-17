Los últimos inquilinos del banquillo granadinista han sido prolíficos en oratoria. Quizás se haya debido a la casualidad, pero es una constante. Sus ruedas de ... prensa han venido siendo una fuente inagotable de razonamientos y justificaciones que, en muchos casos, han divergido bastante de lo visto sobre el césped. Da la impresión de que sus equipos han venido compitiendo más en el metaverso de sus expresiones públicas que en la exigente Liga Hypermotion.

Frente al Leganés, el Granada volvió a perderse en diferentes y abundantes conceptos, pese a sus buenas intenciones. Asimilar tantas opciones y cambios no debe resultar fácil de alcanzar en un grupo de futbolistas que debiera manejar con más seguridad unos mecanismos estables que aporten más cohesión en el campo.

Dice Pacheta: «Tenemos nuestro modelo». Pero en el campo se observan quizás demasiados modelos que convierten el terreno de juego en una especie de 'sudoku' que confunde a los propios y beneficia a los contrarios, quienes, con solo estar atentos, se llevan los partidos. Es la realidad de este Granada que, pese a una encomiable entrega, continúa sin encontrarse a sí mismo.

Las tarjetas amarillas en fútbol fueron creadas como advertencia al jugador para que recondujera su comportamiento y evitara así una posible expulsión del terreno de juego. Una amonestación que no alcanza más allá de las líneas que circundan el terreno de juego.

Sin embargo, el domingo en Los Cármenes, parte de la afición decidió mostrar cartulina amarilla allende del césped, aun siendo consciente de que dicha acción no puede suponer, en ningún caso, la expulsión de la propiedad que, con todo derecho, invirtió su capital en la adquisición del club.

Sí podría sugerir tan anecdótica amonestación del respetable que algunos de los responsables que ocupan puestos decisorios en la entidad rojiblanca vayan mejorando su rendimiento, o pasen a la suplencia, como les sucede a los futbolistas.