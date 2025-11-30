Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Tresaco lamenta una oportunidad perdida por la Cultural Leonesa. LaLiga
Opinión Granada CF

Una Segunda de hierro

Bajo control ·

El de León fue un triunfo transcendental por el momento en que se produjo y por lo que supone de liberación anímica

Juan Torres

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

En León, el Granada consiguió una victoria como la catedral que se eleva sobre la ciudad castellanoleonesa. Un templo gótico exuberante que cobija a sus ... pies un estadio, el Reino de León, cuyo nombre nos devuelve al siglo X y al Granada lo retrotrajo a la senda de un triunfo que se le resistía y dañaba anímicamente, diluyendo no solo sus intentos por cimentarse en la categoría sino lo más importante, su convicción real de que en cualquier momento podía abandonar los puestos de descenso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4

    La heroína vuelve a las calles de Granada
  5. 5 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  6. 6 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  7. 7 Ángela abre en pleno centro de Granada la pastelería donde la gente «viene y repite porque es un paraíso»
  8. 8 Meteorólogos advierten de cómo serán las tormentas en Granada este domingo
  9. 9 El restaurante de Granada que triunfa a base de arroces y cachopos: «Queremos abrir otro local»
  10. 10 Aviso de los meteorólogos por frío polar y más tormentas en Granada: hay opciones de nieve

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una Segunda de hierro

Una Segunda de hierro