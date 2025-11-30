Una Segunda de hierro

En León, el Granada consiguió una victoria como la catedral que se eleva sobre la ciudad castellanoleonesa. Un templo gótico exuberante que cobija a sus ... pies un estadio, el Reino de León, cuyo nombre nos devuelve al siglo X y al Granada lo retrotrajo a la senda de un triunfo que se le resistía y dañaba anímicamente, diluyendo no solo sus intentos por cimentarse en la categoría sino lo más importante, su convicción real de que en cualquier momento podía abandonar los puestos de descenso.

Con la sensación de que en cualquier momento del partido podría volver a suceder, el Granada consiguió sobreponerse a un nuevo empate que lo hubiese marcado con hierro candente y consiguió alcanzar un triunfo transcendental. Primero, por el momento en que se produjo; segundo, por lo que supone de liberación anímica para el equipo.

El Granada continuará conservando su estructura estable mientras mantenga la línea de cuatro atrás y no se vuelva a la perturbación táctica provocada al inicio de temporada. Cualquier cambio de dibujo debería producirse, como sucedió en León, de mediocampo hacia adelante, y así lo concibió Pacheta, que para dar entrada a José Arnaiz optó por sacrificar la sobriedad que siempre aporta Rubén Alcaraz por el dinamismo fluctuante de Pedro Alemañ.

Con ello, el técnico burgalés logró además que con el talaverano en el campo se prescindiera de los 'bailes' escenificados hasta entonces en los infructuosos lanzamientos a balón parado y se poblara la proximidad del área adversaria con un mediapunta. Pero prescindir a 'botepronto' de la solidez que aporta Rubén Alcaraz al juego conlleva un enorme riesgo, que posiblemente no mitigue el dinamismo por el que se optó en el centro del campo, más concretamente por las inmediaciones del área propia.

Esta Segunda es de hierro. Más de sobriedad que de excesos. O mejor de los dos