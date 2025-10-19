Recuerdo con especial nostalgia una mañana de entresemana de hace unos 25 años. Fue una mañana de esas, propia de la adolescencia, en la que ... buscas el silencio y la soledad con cierto desasosiego. Pasé de largo el instituto y, sin un rumbo fijo, un pie siguió al otro hasta llegar a Los Cármenes. Había entrenamiento y la puerta estaba abierta, como casi siempre por entonces. Entré, me senté y observé los ejercicios que hacían los jugadores con cierto desinterés.

Al cabo de unos minutos deambulé por las bocanas del estadio, una sala tras otra, hasta que me topé con un pequeño cuarto en el que se amontonaban decenas de pares de botas y en el que un utillero se afanaba con lotes de ropa. Recuerdo cómo el olor fuerte de algún tipo de linimento se instaló en mis fosas nasales y de curiosear por allí con mi mochila colgada a la espalda sin que nadie me dijera ni media palabra.

Recuerdo cruzarme con J. Pascual, Tabuenka, Moya o Huegún. Y me acuerdo de una conversación entre un periodista y Pindado, aquel portero que despuntó en las eliminatorias de Copa del Rey y que fichó por el Atlético de Madrid, y cómo le dio su número de teléfono. Teléfono que rápidamente apunté de forma instintiva en el estéril intento de sentirme más cercano a uno de mis ídolos. Guardé aquel teléfono en mi agenda durante años, muchos años, como quien guarda con celo un souvenir, como si aquello me hiciera ser más que nadie del Granada.

Pero de aquella época, sobre todo recuerdo esa sensación de sentirme en casa, en mi estadio, de mi equipo. Una sensación de pertenencia que un aficionado jamás puede perder.

Por ello creo que la mejor noticia de la semana no fue el punto obtenido en Andorra, por muy bueno que me pueda parecer. Ver la Ciudad Deportiva abierta para la afición en horario de entrenamiento me pareció infinitamente mejor.