Cuando mola ir al cole

Todas las mañanas le cuesta un mundo salir de la cama. Le abro la persiana, le hablo y le chincho un poco, lo justo para ... que comience a desperezarse. Lo repito una y otra vez, hasta que consigo que abra los ojos y fuerce la primera sonrisa de la mañana. Entonces comienza el día para Paula, una niña de nueve años poco afín a los estándares clásicos.

La primera disputa es recurrente: la ropa. Que si estos pantalones, que si aquella sudadera, que por qué no puede ponerse las botas de fútbol. Sin embargo, el viernes pasado fue diferente. En el momento que abrió los ojos, dio un salto de la cama y se dirigió al cajón donde guarda la ropa de fútbol. Seguramente ya había decidido qué ponerse cuatro días atrás, cuando vino con la noticia del cole de que deberían de vestirse con la camiseta de su equipo favorito. «Puede ser del equipo que sea», me dijo con los ojos luminosos, para rematar con una frase lapidaria: «Aunque seguro que todos irán con la camiseta del Madrid». Aun así, su ilusión estaba intacta por vestirse del Granada. No le importaba sentirse en minoría.

La sorpresa de la mañana fue conocer que más de medio colegio asistió a clase con una camiseta del Granada. Paula no estaba sola aquella mañana. Apoyado en la loable labor educativa de Edu, el profesor de Educación Física, el colegio se había vuelto rojiblanco casi por completo. Puedo imaginármela segura de sí misma, orgullosa de su equipo y de su elección vital. Porque elegir al equipo débil de tu tierra frente los transatlánticos del fútbol mundial no es una labor sencilla para una niña de nueve años.

Lamentablemente, como casi todas las granadinistas, esta historia no tiene final feliz. Los pequeños rojiblancos del CEIP San Juan de Dios se fueron a la cama apenados tras ver cómo su equipo perdía en Tenerife aquella misma noche. Aunque seguramente fuese esto lo más educativo del día. Porque solo cuando comprendes que en la vida se pierde muchas más veces de las que se gana, estás realmente preparado para lograr tus victorias más importantes.

Ahí tienes trabajo por delante, Edu.

Enhorabuena y gracias por un día en que «moló ir al cole».