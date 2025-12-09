Desconozco si será una de las consecuencias de estar escribiendo este texto con casi 38º de fiebre y rodeado de un sinfín de pañuelos usados ... o si lo será de haber estado viendo el partido el domingo por la noche tumbado en el sofá y cubierto con una manta hasta el cuello y no en Los Cármenes, pero el caso es que me pareció que el Granada estuvo un tanto griposo durante el encuentro liguero frente al Ceuta. Algo que tampoco me parece de extrañar a la altura del año en la que ya nos encontramos y con la plaga de gripe que asola la ciudad.

Y es que la gripe tiene este tipo de cosas. Me refiero a la de estar un rato medianamente entonado, aunque con el cuerpo un tanto cortado, y al poco tiempo encontrarte tiritando debajo de un par de mantas y mirando de reojo las agujas del reloj a ver cuándo te toca tomarte otro paracetamol. O las de jugar una primera parte a un nivel bastante bueno, minimizar a un equipo aguerrido y ponerte por delante del marcador; y la de disputar una segunda mitad de partido un tanto confusa, en la que muestras debilidades y prácticamente terminas pidiendo la hora. No diremos nada de la cantada de Luca Zidane en el gol en contra, seguramente el punto de inflexión de este Granada tan griposo, muy al modo del pitido alertador de un termómetro digital.

Dicen que la gripe dura más o menos una semana. Hago cuentas y espero estar ya a tope para el próximo fin de semana. Mira por donde, deben ser los mismos cálculos que esté haciendo en estos días el propio Pacheta al frente del Granada. Esperemos que sea así y que para la jornada que viene, en El Molinón y contra el Sporting de Gijón, el equipo se encuentre completamente recuperado de su particular virus de la gripe.