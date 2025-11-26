No salen las cuentas

La estadística malinterpretada, base del absurdo conformismo imperante, confirma que el Granada perdió un único partido de las diez últimas jornadas; pero no es menos ... cierto que con solamente tres victorias. Al equipo no le salen las cuentas. Basta ya de paños calientes. De seguir así, está abocado al precipicio del fútbol no profesional.

Siguiendo hasta final de temporada la dinámica de puntos mostrada hasta la fecha, el casillero se quedaría en torno a 45. Para tener una vara de medir justa podemos establecer una comparación con la permanencia del Zaragoza el curso pasado, 'in extremis' con 51. No hablamos de una diferencia insignificante de un punto o dos a lo sumo, sino de seis, entre una realidad virtual y una realidad necesaria. En cualquier caso, insuficiente. Todos sabemos lo que suponen seis puntos en esta categoría dadas las dificultades existentes a la hora de conseguirlos.

Sin ir más lejos, una diferencia de seis puntos es lo que separa actualmente al equipo del 'play off'. Algo que se antoja imposible, de ahí que también se considere insalvable la diferencia de seis puntos entre la mencionada realidad que nos podemos encontrar a final de temporada si seguimos con esta dinámica en su cosecha. Quien avisa, no traiciona. Dicho de otro modo, si se encara la recta final del campeonato manteniendo esta dinámica, el descenso puede ser matemático incluso antes de acabar la liga.

Por todo ello, se hace un flaco favor alimentando el ya habitual conformismo imperante partido tras partido por el mero hecho de puntuar. El Granada no puede celebrar un empate. Ahí está el problema. La estabilidad emocional del aficionado rojiblanco horizontal no puede depender de la visualización de la realidad a través de un prisma equivocado. No basta con sumar. Los números no mienten, y, para bien o para mal, acabarán dictando sentencia. Reflexionemos pues.