Jorge Pascual se lamenta tras el empate con el Córdoba. José Miguel Baldomero

Opinión Granada CF

No salen las cuentas

Competir, aprender, disfrutar ·

Basta ya de paños calientes; de seguir así, el equipo está abocado al precipicio del fútbol no profesional

Jaime Morente

Granada

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:02

Comenta

La estadística malinterpretada, base del absurdo conformismo imperante, confirma que el Granada perdió un único partido de las diez últimas jornadas; pero no es menos ... cierto que con solamente tres victorias. Al equipo no le salen las cuentas. Basta ya de paños calientes. De seguir así, está abocado al precipicio del fútbol no profesional.

