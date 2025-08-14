El 'plan B', fundamental

Con independencia de la edad o de la categoría, un entrenador, un jugador o un directivo, cada cual en su entorno y contexto, debe tomar ... decisiones de forma permanente. A pesar de poder aparentarlo, el buen técnico no inventa en su toma de decisiones. Sabedor de que tiene siempre en la recámara su 'plan B', es decir, aquello que sabe que le va a funcionar con un alto porcentaje de probabilidad en el caso de falle cualquier prueba puntual.

Del mismo modo, un jugador, a la hora de decidir, debe ser cauto y mantener la calma a sabiendas de que habrá ciertas situaciones que no podrá controlar. De ahí la importancia de estar bien asesorado en esos momentos clave de su corta carrera deportiva. Cómo encarar el escenario generado por una buena oferta, una baja, una lesión de gravedad o un cambio de país o de residencia son algunas de las casuísticas en las que el jugador debe saber 'echarla al suelo'; pensar con la cabeza y no solo con el corazón. De esta manera, vuelve a escena la importancia de la existencia, o no, de un 'plan B' que permita que su hambre por alcanzar ese sueño no lo transforme en la peor de sus pesadillas. No son pocos los jugadores que apuestan desde muy jóvenes por alcanzar unos hitos tan espectacularmente vendidos como altamente improbables. La mayoría acaba volviendo a casa con más pena que gloria, y lo que es peor, sin haber labrado un 'plan B' que les permita reiniciar su vida con cierta expectativa de futuro.

Curiosamente, solo se mantienen cerca aquellos que rebatían la fiabilidad de aquel sueño que movió la cimientos de su cómoda zona de confort. También entran en este grupo de soñadores frustrados sin 'plan B' todos aquellos no tan jóvenes que abandonan contextos estables por otros más atractivos pero construidos sobre arenas movedizas sin usar la perspectiva largoplacista como prisma. Se debe volar hacia un sueño, por supuesto, pero con paracaídas. Tener un «'plan B' se antoja fundamental. Reflexionemos pues.