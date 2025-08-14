Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Stoichkov y Faye, abatidos por los goles del Al Ain. José Miguel Baldomero
Opinión Granada CF

El 'plan B', fundamental

Competir, aprender, disfrutar ·

No son pocos los jugadores que apuestan desde muy jóvenes por alcanzar unos hitos tan espectacularmente vendidos como altamente improbables

Jaime Morente

Granada

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:07

Con independencia de la edad o de la categoría, un entrenador, un jugador o un directivo, cada cual en su entorno y contexto, debe tomar ... decisiones de forma permanente. A pesar de poder aparentarlo, el buen técnico no inventa en su toma de decisiones. Sabedor de que tiene siempre en la recámara su 'plan B', es decir, aquello que sabe que le va a funcionar con un alto porcentaje de probabilidad en el caso de falle cualquier prueba puntual.

