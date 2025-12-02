La pasada jornada puede suponer un punto de inflexión en el devenir del Granada en la presente temporada. La paradoja de resultados, así como el ... buen hacer del equipo nazarí, hicieron posible un importante salto –más simbólico que real– en la clasificación.

Dadas las circunstancias, la nueva situación del Granada en la tabla invita a hacer un llamamiento a la reflexión. Si Pacheta es capaz de conseguir que sus jugadores valoren en su justa medida la importancia de lo logrado en León, lo que llamábamos la nueva realidad para este equipo empezaría a coger forma. Mantener la fe en la idea ha hecho posible, más allá de salir del pozo, una catarsis de endorfinas a nivel emocional que debe ser correctamente usada como resorte motivacional por todas las partes implicadas: plantilla, afición, y, en cierto modo, propiedad.

Durante demasiadas jornada se dependió desafortunadamente del resultado de otros equipos para eludir de una vez por toda la zona roja. Ya no tiene por qué ser así en lo que resta de temporada, de ahí que nos encontremos ante un momento clave, un momento de vital importancia si se valora como tal. Se ha trabajado mucho y bien para alcanzar esta situación de independencia total en una liga tan preciosa como competitiva y desagradecida.

Sigamos partido a partido, entrenamiento a entrenamiento. Con esas tareas que han aumentado el número de jugadores realmente disponibles hasta el punto de poder llevar a cabo fructíferas rotaciones. Como se dijo con anterioridad, los mejores fichajes están en recuperar la mejor versión de ciertos jugadores de esta plantilla. Pacheta lo está consiguiendo. Apostemos por él, apostemos por ellos.

Queda claro que no perder te sostiene en la tabla. No puntuar te hace caer al precipicio; sumar de tres en tres, soñar con cotas inesperadas. No obstante, pies en el suelo y plantillas de cemento en los zapatos para evitar frustraciones como consecuencia de sueños sobredimensionados. Reflexionemos pues.