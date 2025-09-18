Excusas y errores

Desde que se inventaron las excusas, se acabaron los errores. Sea cual sea el desencadenante de la situación, o sea cual sea la consecuencia inmediata ... de la misma, al final siempre hay una excusa que pretende desviar la atención, generar una nube de distracción o, sencillamente, justificarlo todo.

La situación del Granada roza lo caótico. El pequeño atisbo de esperanza que se vislumbró en La Rosaleda desapareció inmediatamente el pasado domingo. Y es que la malherida afición empieza a estar realmente harta de la situación, y con razón. Son tres derrotas en tres partidos en Los Cármenes. Lo que antes eran un feudo inexpugnable, ahora se ha convertido en una tienda de todo a cien, donde entrando con poco poder adquisitivo eres capaz de salir con los bolsillos llenos. Nadie se ha parado a pensar en lo que está por venir. El pasado reciente fue pobre, el presente está siendo paupérrimo y el futuro inmediato tiene visos de rozar la tragedia. Aun así, nadie asume responsabilidades.

Tradicionalmente, en estas circunstancias, el dedo acusador apuntaría al máximo responsable del cuerpo técnico; sin embargo, en este caso, el entrenador, sin estar exento de culpa, no es el principal señalado del banquillo de los acusados. La propiedad como tal, aunque nadie sepa realmente a quién dirigirse como responsable último del proyecto, así como los directivos y gestores del mismo, son los censurados por la afición. Cada semana se habla de lo importancia de hacer una conjura entre todos los componentes o estructuras del club para reflotar una situación bastante incómoda y que se antoja irreversible porque el precipicio está cada vez más cerca, pero nadie da, ni dará, un paso hacia delante para entonar el 'mea culpa'.

Desgraciadamente, y pese a la comparecencia de Alfredo García Amado, seguirá sin salir a la palestra nadie que asuma, con honradez y educación, una cierta dosis de responsabilidad ante tal hecatombe. Llegado el momento quizás sea tarde. Reflexionemos, pues.