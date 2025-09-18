Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Protesta de la afición contra la gestión del club antes del partido con el Leganés. José Miguel Baldomero

Opinión Granada CF

Excusas y errores

Competir, aprender, disfrutar ·

La malherida afición empieza a estar realmente harta de la situación, y con razón

Jaime Morente

Granada

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:27

Desde que se inventaron las excusas, se acabaron los errores. Sea cual sea el desencadenante de la situación, o sea cual sea la consecuencia inmediata ... de la misma, al final siempre hay una excusa que pretende desviar la atención, generar una nube de distracción o, sencillamente, justificarlo todo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote
  2. 2 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  3. 3 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  4. 4 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  5. 5

    La ciudad, llena de doctores en el mayor evento médico del país
  6. 6

    Cultura tumba la conversión en hotel de la antigua sede de la Junta en Gran Vía
  7. 7

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP
  8. 8 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  9. 9 El vídeo que muestra a dos jóvenes realizando pintadas en un muro del Albaicín
  10. 10 Las deliciosas fresas de las largas colas en el centro de Granada dan el salto a Italia, Portugal y Francia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Excusas y errores

Excusas y errores