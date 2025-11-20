Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pablo Sáenz, durante la celebración de uno de los goles del Deportivo en Los Cármenes esta temporada. José Miguel Baldomero

Opinión Granada CF

El desprecio de Pablo Sáenz

El hilo ·

Esa conducta pueril no se entendería en España sin el impacto de la Quinta del Buitre

Adrián Argente

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:52

Comenta

El desprecio de Pablo Sáenz, que esta semana ha borrado la huella de su condición de jugador granadinista de sus redes sociales, no se entendería ... en España sin el impacto de la Quinta del Buitre. En los años ochenta, Sanchís, Míchel, Butragueño y Martín Vázquez habían alterado la jerarquía clásica de los clubes. El presidente Mendoza los situó por encima del técnico, y desde entonces arrastra el club blanco un modo de operar disfuncional en el que con frecuencia gobierna la voluntad de sus estrellas, no de sus entrenadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  3. 3

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  4. 4 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  5. 5 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  6. 6 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  7. 7 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  8. 8 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  9. 9

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  10. 10 La Granada que plantó la semilla de la democracia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El desprecio de Pablo Sáenz

El desprecio de Pablo Sáenz