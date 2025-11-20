El desprecio de Pablo Sáenz, que esta semana ha borrado la huella de su condición de jugador granadinista de sus redes sociales, no se entendería ... en España sin el impacto de la Quinta del Buitre. En los años ochenta, Sanchís, Míchel, Butragueño y Martín Vázquez habían alterado la jerarquía clásica de los clubes. El presidente Mendoza los situó por encima del técnico, y desde entonces arrastra el club blanco un modo de operar disfuncional en el que con frecuencia gobierna la voluntad de sus estrellas, no de sus entrenadores.

El movimiento de Mendoza inauguró un star-system que ha devorado las estructuras clásicas y que ya no se limita al divismo de los mejores, favoreciendo la aparición del ego desmedido en cualquier futbolista de cualquier equipo. El individualismo creciente en la sociedad actual ha operado en el fútbol como un factor de aceleración de la enfermedad. La conversión de los clubes en sociedades anónimas ha sido otro factor clave en este proceso de desfiguración del vínculo profundo entre futbolistas, entidades y aficionados. El fútbol moderno se ha convertido en un carrusel de figuras de cristal que actúan sin anclajes afectivos, dispuestas a adoptar gestos infantiles para forzar situaciones de salida. La grada es un espacio limitado ahora a la ocupación de clientes cautivos y maltratados, sin capacidad de influencia. El de Pablo Sáenz es el último ejemplo de esa conducta pueril.

En este negocio que los propios clubes han alimentado, ni siquiera son ellos los más favorecidos, porque el dinero termina concentrándose en futbolistas y agentes. La obsesión por ingresar más para gastar más ha erosionado el ecosistema del fútbol y ha consolidado un modelo sometido a intereses caprichosos. Los entrenadores, que siempre tuvieron la difícil tarea de trabajar con jóvenes inmaduros y egocéntricos, se han habituado a convivir con la presión constante del resultado. Propietarios y dirigentes improvisan decisiones que profundizan ese deterioro. Para quienes crecimos con la narrativa del fútbol de los ochenta, donde la dictadura del ego era una enfermedad contenida, la versión actual describe un paisaje distinto y desvinculado. El fútbol que conoció mi generación es un mito extinguido.