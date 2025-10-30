Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pablo Sáenz chuta a puerta contra el Roda. LOF

Opinión Granada CF

La decisión pendiente de Rodelas y Sáenz

El hilo ·

Están a tiempo de convertirse en piezas importantes para la consecución de los objetivos colectivos

Adrián Argente

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:18

Comenta

En la Eurocopa de 2004, en la que la Selección no pasó de fase de grupos, Iñaki Sáez defendió la titularidad de Exteberria en detrimento ... de Joaquín con el argumento de que hay futbolistas que benefician más al equipo partiendo como suplentes, cargados de energía frente a rivales desgastados por los titulares durante sesenta o setenta minutos. La decisión de Sáez fue muy cuestionada. Joaquín ya era por entonces uno de los mejores extremos del fútbol europeo, solo eclipsado en su posición por Luis Figo. Su impacto en los partidos solía ser decisivo desde el inicio. Etxeberria, en cambio, había iniciado su decadencia y parecía lejana su época como extremo dominante en la primera España de Camacho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  2. 2 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  3. 3 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  4. 4 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  5. 5 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  6. 6 Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2
  7. 7 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  8. 8 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería
  9. 9

    La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros
  10. 10 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La decisión pendiente de Rodelas y Sáenz

La decisión pendiente de Rodelas y Sáenz