La decisión pendiente de Rodelas y Sáenz

En la Eurocopa de 2004, en la que la Selección no pasó de fase de grupos, Iñaki Sáez defendió la titularidad de Exteberria en detrimento ... de Joaquín con el argumento de que hay futbolistas que benefician más al equipo partiendo como suplentes, cargados de energía frente a rivales desgastados por los titulares durante sesenta o setenta minutos. La decisión de Sáez fue muy cuestionada. Joaquín ya era por entonces uno de los mejores extremos del fútbol europeo, solo eclipsado en su posición por Luis Figo. Su impacto en los partidos solía ser decisivo desde el inicio. Etxeberria, en cambio, había iniciado su decadencia y parecía lejana su época como extremo dominante en la primera España de Camacho.

El desacierto de Sáez no era incompatible con la validez teórica de su argumento. En otros deportes, la especialización cobra más importancia que en el fútbol. En el fútbol americano hay figuras que disputan pocos minutos por partido, pero cuya contribución es muy valorada por entrenadores, compañeros y aficionados. No siempre el talento se mide por el escaparate, pero esta cultura impacta con el egocentrismo que el 'star-system' ha instaurado en el fútbol, donde apenas queda espacio para los secundarios. Debido a la evolución del juego, el delantero-tanque al que se recurría para rematar centros en los últimos minutos ha quedado extinguida. El revulsivo que gambeteaba para tunelar las bandas, sometido pronto a su propio ego, persigue su interés individual frente al colectivo. El jugador de club que asume un rol auxiliar, envuelto en su atardecer deportivo, es pronto desechado por clubes y aficionados, ávidos de novedades.

En este Granada de Pacheta, tan honrado en el esfuerzo como corto de efectivos útiles, hay dos jugadores —Sergio Rodelas y Pablo Sáenz— que deben decidir pronto qué futbolistas quieren ser. El buen rendimiento de Álex Sola y Faye los ha desplazado a la reserva, pero están a tiempo de convertirse en piezas importantes para la consecución de los objetivos colectivos. Como escribió Viktor Frankl, «lo importante no es lo que esperamos de la vida, sino más bien lo que la vida espera de nosotros».