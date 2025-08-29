Oficial: Bouldini, nuevo jugador del Granada

Rafael Lamelas Granada Viernes, 29 de agosto 2025, 18:09 | Actualizado 18:45h. Comenta Compartir

El Granada hizo oficial la contratación de Mohamed Bouldini, delantero marroquí de 29 años, noveno fichaje del mercado veraniego. El futbolista llega en calidad de cedido por parte del Deportivo de La Coruña, con el que ha habido un intercambio de préstamos. En el conjunto blanquiazul ha acabado Stoickhov. Ambas entidades se guardan opciones de compra no obligatorias.

Mohamed Bouldini (Casablanca, Marruecos; 1995) comenzó su carrera en diferentes equipos de su país antes de recalar en el Oliveirense portugués en 2018. En el país luso pasó por el Coimbra y el Santa Clara, club que en enero de 2022 le cedió al Fuenlabrada, quien adquirió sus derechos ese mismo verano por 500.000 euros para luego traspasarlo al Levante UD por 750.000 euros, donde el delantero estuvo dos temporadas antes de militar en el Dépor el pasado curso, que abonó 300.000 euros (todos datos recogidos por Transfermarkt).

Bouldini llega al club rojiblanco tras una temporada aciaga en el Deportivo. Disputó 20 encuentros, con solo seis como titular, y anotó un único tanto. Retrocediendo a su etapa anterior, en el conjunto granota, sus prestaciones resultaron mejores en números. En su primera campaña en el Ciutat de Valencia, jugó 40 encuentros, 22 de inicio, e hizo ocho goles, misma cifra que el curso siguiente, en el que participó en 37 enfrentamientos, 21 de ellos desde el principio.

Precisamente, el Levante contrató a Bouldini el año de su anterior descenso a Segunda división, el mismo en el que también bajó el Granada la penúltima vez, en 2022. Fue en ese verano cuando el nombre del marroquí sonó para los nazaríes, que finalmente confiaron en Myrto Uzuni, Jorge Molina y José Callejón para su vanguardia.

Bouldini es un futbolista de físico potente, aunque con limitaciones técnicas. A pesar de no tener unas cifras goleadoras escandalosas, pasa por ser un rematador, intenso a la hora de la presión e ideal para un juego más directo. Un perfil del que carecía el actual Granada. Weissman, que sigue en el escaparate, también se suele desenvolver mejor cerca de la portería rival, pero no tiene la envergadura de su nuevo compañero.

En el Fuenlabrada, Bouldini coincidió con Miguel Melgar en la dirección deportiva, actualmente uno de los referentes de la secretaría técnica rojiblanca junto a Javi Alonso. En principio, si los trámites siguen su curso, será inscrito en LaLiga para que pueda jugar el mismo domingo, gracias al ahorro del salario de Stoichkov, algo más alto que el del marroquí.

Bouldini se ha convertido en el noveno fichaje del Granada, tras el portero Astralaga, el lateral derecho Pau Casadesús, el izquierdo Baïla Diallo, el central zurdo Hormigo, el pivote Pedro Alemañ, el extremo Souleymane Faye, el mediapunta Rodela y el delantero Jorge Pascual. Además, el equipo recuperó a Pablo Sáenz mientras que mantiene en dinámica del primer equipo a varios recreativistas. Además de Oscar y Rodelas, están Guirao, Gael Joel, Fall, Pere Haro, Mario Jiménez Gambín, Dominique Moubeke y Samu Cortés.

