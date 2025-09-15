Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta, durante el encuentro. J. M. Baldomero
Pacheta | 4

Nuevos giros tácticos y de perfiles que no hallan recompensa en el Granada

El técnico burgalés comienza con la base de Málaga, pero culmina con un 4-2-3-1 que tampoco le proporciona puntería en la fase ofensiva

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:03

Pacheta calcó el esquema táctico de Málaga, solo que variando de portero y de delantero centro. Ni mejoró la seguridad bajo palos con Astralaga, que ... le metieron todo lo legal que fue a meta; ni concretó Jorge Pascual llegada alguna, anulada por mano la única que sí envió a la red.

