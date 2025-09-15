Nuevos giros tácticos y de perfiles que no hallan recompensa en el Granada
El técnico burgalés comienza con la base de Málaga, pero culmina con un 4-2-3-1 que tampoco le proporciona puntería en la fase ofensiva
Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:03
Pacheta calcó el esquema táctico de Málaga, solo que variando de portero y de delantero centro. Ni mejoró la seguridad bajo palos con Astralaga, que ... le metieron todo lo legal que fue a meta; ni concretó Jorge Pascual llegada alguna, anulada por mano la única que sí envió a la red.
Por lo demás, el Granada fue un equipo con ilusión, pero sin incidencia real. Pablo Sáenz anduvo más errático que en otras jornadas y Faye correteó como siempre, pero sin encontrar premio.
En el centro del campo, Alemañ tuvo algunos buenos pasajes, pero no así Sergio Ruiz, en uno de los peores encuentros que se le recuerdan. Pacheta tiró de Arnaiz por Pablo Sáenz pero el talaverano tampoco aportó gran cosa ante su exequipo.
La segunda diana pepinera ya puso al entrenador a intervenir a tope en su planteamiento. Primero tiró de relevos naturales, si bien puso a Alcaraz de libre, para culminar con un 4-2-3-1 con todo el mundo en el sitio correcto, pero sin producir nada que alimentara la esperanza en la remontada. La escuadra se afligió, solo se intentaron soltar los chavales Cortés y Rodelas, y el Granada sucumbió. Gagnidze no tiene mala pinta, pero tampoco es atacante.
