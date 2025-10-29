Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Martin Hongla sale a un entrenamiento. Blanca Rodríguez

Sin convocar en Copa

Un nuevo episodio en la tensa historia reciente de Hongla en el Granada

Pacheta pretendía reintegrarle pero ya fue mucho más tajante al verse preguntado por el camerunés durante sus últimas comparecencias

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:45

La exclusión de Martin Hongla de la convocatoria del Granada para la visita al Roda en la Copa del Rey por decisión técnica de Pacheta ... supone un nuevo episodio en la tensa historia reciente del centrocampista camerunés en el club. El africano acaba de cumplir un mes sin jugar, desde que ingresara como refresco durante la primera victoria de la temporada, en Huesca, sin minutos en Los Cármenes ni en la 'manita' a la Real Sociedad B ni en el empate sin goles con el Cádiz con ausencias en las dos jornadas de por medio al irse con Camerún.

