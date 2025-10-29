Un nuevo episodio en la tensa historia reciente de Hongla en el Granada

La exclusión de Martin Hongla de la convocatoria del Granada para la visita al Roda en la Copa del Rey por decisión técnica de Pacheta ... supone un nuevo episodio en la tensa historia reciente del centrocampista camerunés en el club. El africano acaba de cumplir un mes sin jugar, desde que ingresara como refresco durante la primera victoria de la temporada, en Huesca, sin minutos en Los Cármenes ni en la 'manita' a la Real Sociedad B ni en el empate sin goles con el Cádiz con ausencias en las dos jornadas de por medio al irse con Camerún.

Atrás quedaron las titularidades de Hongla en los dos primeros partidos del campeonato, así como en Burgos, cuando entró en la alineación por la gastroenteritis de Sergio Ruiz. Antes de aquel encuentro en El Plantío, con todo, el camerunés colapsó un traspaso ya cerrado por tres millones de euros al Rubin Kazán al cierre del mercado en Rusia por sus exigencias salariales de última hora. El que iba a ser su nuevo club llegó a sugerir incluso que su próximo fichaje procedía de LaLiga Hypermotion, sin difundir finalmente incorporación alguna.

Intención de reintegrarle

Pacheta se habría propuesto reintegrar a Hongla en la dinámica del Granada, defensor de sus virtudes desde que coincidieran en el Valladolid, pero ya fue mucho más tajante cuando se le preguntó por él durante sus comparecencias de prensa en torno al partido con el Roda, tanto antes como después. La situación parece ya, de esta forma, en un punto de no retorno.

Lo curioso es que el propio Hongla parece tener mucho que perder con el caso que protagoniza. No tuvo ni un minuto con Camerún durante su última convocatoria y participar en la Copa de África es una de sus grandes pretensiones.

Hongla, que ya se negó también a irse al Aris de Salónica en verano, sí amagó con marcharse durante el mercado de invierno anterior al cambiar de representante aunque la rebeldía de Myrto Uzuni lo dejara en segundo plano. Una imprudencia en Cádiz colmó la paciencia de Fran Escribá con él. Antes, tras el descenso, Guille Abascal tuvo que mediar para que se quedara con una mejora salarial de por medio. Aún es el futbolista mejor pagado de la plantilla.