Las notas del Granada ante el Málaga

Manu Lama 6

Después de su expulsión con el Dépor se asentó en la zaga, aunque compartió con sus compañeros los despistes en los goles de Chupete.

Por ... alto, un poco mejor.

Luca Zidane 6

Poco pudo hacer el guardameta en los dos goles tempraneros de Chupete, que marcó a placer. El resto del partido estuvo bastante serio, especialmente seguro a la hora de pasar el esférico con los pies.

Oscar Naasei 6

Voluntarioso e intenso, incluso se prodigó en ataque, aunque predominaran los errores ante los aciertos en su actuación en líneas generales. Los delanteros locales le superaron por velocidad a menudo. Luego mejoró.

Pau Casadesús 7

El lateral derecho aprovechó una asistencia de Bouldini para acortar distancias en el marcador con un lanzamiento con fortuna. Resultó cumplidor aunque sin grandes alardes en su tarea de contención. Brilló arriba.

Loïc Williams 5

El central regresó a la titularidad en el campo malagueño tras cumplir la sanción por su expulsión en Eibar. Mostró su calidad con el balón en los pies, pero no sujetó a los bulliciosos y rápidos blanquiazules.

Álex Sola 5

Apareció de principio en el césped como uno de los cuatro cambios de Pacheta con respecto al Mirandés. El carrilero zurdo se estrenó al ser presentado esta misma semana. Y sin mucha suerte. Le desbordaron bastante.

Pedro Alemañ 6

Una de las novedades en La Rosaleda. Tenía trabajo en la medular y para cumplir con déficit en la zona de creación. Intermitente, no terminó de hilvanar el juego rojiblanco, pero lo enmendó con el empate a dos.

Sergio Ruiz 6

Batallador como de costumbre en la recuperación del balón. Empero, pasó muchos minutos desapercibido por esa labor oscura que suele asumir. No fue un día de especial inspiración aunque el equipo fue de menos a más.

Pablo Sáenz 6

Se mostró activo pero, como sus compañeros de la retaguardia, se comió numerosos centros al área. Tampoco aprovechó un balón en el área, al que no llegó en franca ventaja. Eso sí, lanzó bien en el tanto del empate.

Souleymane Faye 6

En banda cayó como es costumbre el senegalés, activo pero frágil. No obstante, fue el hombre más peligroso para el Málaga. Tuvo el empate a dos en un tiro suyo que evitó el palo. Su energía dio siempre esperanzas.

Mohamed Bouldini 4

Repitió como punta de lanza en la formación de Pacheta. Buena asistencia a Pau Casadesús en el 2-1. Amonestado en el minuto 45 por un golpe a Dani Sánchez que pudo ser roja. Más peleón que acertado en sus acciones.

También jugaron Jorge Pascual (6), que entró por Bouldinio en el intermedio.

Rubén Alcaraz (6) relevó a Sergio Ruiz, en minuto 68.

Arnaiz (5) al campo, por Pablo Sáenz, en el mismo.

Diego Hormigo (5) por Álex Sola, minuto 72.

Sergio Rodelas (6) entra por Pau Casadesús, minuto 82.