Boyé, en un posado para IDEAL. Pepe Marín

Granada CF

La negociación con el Alavés por Boyé sigue abierta, sin acuerdo

La posible salida de Shon Weissman, si todo sigue la línea optimista que transmite el presidente del Wolfsberger, es paralela

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 19 de agosto 2025, 23:16

La posible salida de Shon Weissman, si todo sigue la línea optimista que transmite el presidente del Wolfsberger, es paralela a la situación de Luca ... Boyé. En función de cómo se cierre la operación de venta del delantero israelí al conjunto austriaco, el Granada sabrá a que atenerse con el argentino, deseado por el Alavés, con avances significativos hasta el fin de semana, pero ahora en una fase de compás de espera, sin que se haya alcanzado un acuerdo para el traspaso todavía. Con el mercado abierto, cualquier resolución es posible, tanto que se vayan los dos jugadores como que Boyé se decida en los últimos días de la ventana estival, incluida la posibilidad de seguir.

