Los nazaríes ofrecen cuatro años más a Pablo Sáenz

Pablo Sáenz, que acaba contrato el próximo 30 de junio de 2026, cuenta con una oferta de renovación por parte del Granada CF que, según ... pudo averiguar IDEAL, abarcaría las próximas cuatro temporadas.

El nuevo agente del extremo navarro ya conoce las condiciones en cuanto a duración y en lo económico, aunque como es normal este último término está sujeto todavía a negociación entre las partes. De esta manera, el Granada está dispuesto a cerrar la pequeña 'crisis' suscitada el jugador decidió eliminar de su perfil en Instagram parte del material fotográfico que le relaciona con los rojiblancos, prevaleciendo las imágenes de cuando estuvo cedido en el Albacete en la segunda vuelta de la campaña pasada. Aunque ahora mismo no sea titular habitual, el Granada le sigue considerando un valor importante en su plantilla.

Es conocido que los manchegos pretenden el regreso de Pablo, sea en el inminente mercado o en verano, cuando concluye en principio su vinculación, pero de momento no han cursado oferta alguna al Granada por más que se especule con el interés que es probable que conozca el propio jugador, pero que no consta en las oficinas de Los Cármenes.

Sáenz saltó a entrenar ayer junto a Rubén Alcaraz, quien le defendió durante una intervención pública el miércoles. Pacheta, ayer, se limitó a ratificarle como a «otro futbolista más de la plantilla»: «Le doy poca importancia a las redes. Cuando se toman decisiones hay que asumir consecuencias. Lo importante es que rendir. Es un tema muy personal en el que puedo hacer poco. Intento tratar a los jugadores como a mis hijos».