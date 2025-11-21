Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pablo Sáenz, en un entrenamiento. GCF

Los nazaríes ofrecen cuatro años más a Pablo Sáenz

El nuevo agente del extremo navarro ya conoce las condiciones en cuanto a duración y en lo económico

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:35

Comenta

Pablo Sáenz, que acaba contrato el próximo 30 de junio de 2026, cuenta con una oferta de renovación por parte del Granada CF que, según ... pudo averiguar IDEAL, abarcaría las próximas cuatro temporadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le roban el coche a punta de navaja en Fuente Vaqueros: «Me quedé tirada en la oscuridad»
  2. 2 «La patología del manguito rotador es muy frecuente a partir de los 40 años»
  3. 3 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  4. 4 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  5. 5 Un helicóptero retira los restos de la obra en el refugio Elorrieta de Sierra Nevada
  6. 6 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  7. 7 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  8. 8 María Vera asume la portavocía de la Diputación de Granada y gana peso en su organigrama
  9. 9

    Vuela de Japón a España para denunciar que su expareja la amenazaba desde Granada
  10. 10 La escocesa que triunfa con magdalenas y tartas: «Granada me ha atrapado, ahora es mi hogar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los nazaríes ofrecen cuatro años más a Pablo Sáenz

Los nazaríes ofrecen cuatro años más a Pablo Sáenz