Nace Unión Granadinista, una plataforma «para defender la voz y la identidad rojiblanca»

Algo se mueve entre la masa social rojiblanca ante la situación del club y acaba de nacer una nueva plataforma al respecto. Se denomina Unión Granadinista, un colectivo cuya vocación, según su comunicado de presentación, es «defender la voz y la identidad rojiblanca». La impulsan varios aficionados con una sensibilidad común que buscan aunar voluntades ante «la sensación de dejadez» en la entidad nazarí, reflejan en su misiva. Entre los fundadores, Javier Páez, quien fuera directivo en su día; y los abonados Antonio Barranco y José David Dionisio 'Collina'.

«El Granada atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente», arrancan en su nota. «La sensación de abandono por parte de la propiedad y de los dirigentes ha calado entre los aficionados, que ven cómo el club se encuentra ahogado deportiva y económicamente, sin rumbo claro y sin proyecto definido», reiteran. «En esta tesitura, aquellos que formamos parte de la masa social del Granada CF, un club que será centenario en 2031, contemplamos como nuestro equipo parece condenado a sobrevivir a su suerte, sin una estrategia que lo proteja ni lo impulse hacia el futuro. La pérdida progresiva de identidad, la falta de respeto hacia su afición y la ausencia de sensibilidad hacia la historia y el sentimiento rojiblanco generan un vacío que no puede quedar sin respuesta», continúan.

«En este contexto, nace Unión Granadinista (UG), una asociación sin ánimo de lucro que pretende convertirse en el altavoz de la afición y en un punto de encuentro para todos los granadinistas: abonados, peñistas y seguidores en general. La UG aspira a defender los intereses deportivos, sociales e históricos de la afición, recuperando el protagonismo que nunca debió perder», abundan.

Unión Granadinista se declara un movimiento «participativo, independiente y plural, abierto a todos aquellos que sientan y defiendan al Granada CF por encima de coyunturas o intereses particulares». Como objetivo, «reivindicar el respeto a la afición, exigir un proyecto digno y preservar los valores que han hecho grande al club».

La UG asume la realidad de la entidad. «Somos plenamente conscientes de que, hoy en día, el club es una empresa privada en manos de personas a las que le es ajeno todo este sentimiento que mueve a miles de personas. Sin embargo, el Granada no puede seguir huérfano de rumbo. Hoy más que nunca, los aficionados debemos unirnos para proteger su identidad y reclamar el lugar que merece», concluyen.

Con perfiles en redes sociales, animan a formar parte de esta plataforma con la intención de hacer llegar reclamaciones o incluso formalizar una manifestación si es preciso.

