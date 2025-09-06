Mutación con tres centrales y carrileros con muchos altibajos

Pacheta salió airoso de La Rosaleda tras un comienzo paupérrimo. Los tantos favor y sus cambios fueron ajustando al conjunto, que acabó con mucha soltura, ... muy rocoso.

Los tres centrales no aportaron consistencia inicial, reventados por las intervenciones de Chupete en la primera parte. Sola, el 'invento' del técnico en la banda izquierda, salió regular en la parte trasera, no tan habituado a jugar en ese perfil.

Por el centro, Alemañ le ganaba el terreno a Manu Trigueros, mientras que volvía Pablo Sáenz por Arnaiz. El navarro intentó escurrirse por la derecha, aunque el atacante con más presencia ofensiva fue Faye.

No quiso líos Pacheta y retiró al tarjeteado Bouldini para dar entrada a Jorge Pascual en el descanso, que contribuyó a revolucionar el ataque. El equipo espabiló, Faye siguió siendo un aguijón y una nueva aproximación del senegalés se convirtió, tras pasar por las botas de Pablo Sáenz, en el 2-2, obra de Alemañ.

La siguiente rueda fue para dos veteranos, Arnaiz y Alcaraz, con la intención de templar en el centro del campo. Luego apareció Hormigo por Sola para contener. Con Rodelas, a pie cambiado, por último se cerró todo en un serio 4-4-2, sin pasar apuros.