El Mirandés, próximo rival del Granada, anuncia dos fichajes

El CD Mirandés, próximo rival del Granada (domingo, 21.30 horas, Los Cármenes) anunció dos fichajes en las últimas horas.

Por un lado, Rafel Bauzà, que llega como cedido procedente del Espanyol. Bauzà (Mallorca, 2005) es un talento de la cantera del conjunto catalán que se puede definir como un 'box to box'. Disputó cinco encuentros con el cuadro perico la pasada temporada en Primera.

Por otro lado, Salim El Jerabi, que también llega en préstamo al cuadro jabato desde el Atlético de Madrid. El Jebari (Marruecos, 2004) es un futbolista con descaro capaz de jugar en las tres posiciones de ataque. Jugó como cedido en el Cartagena parte del curso pasado, con dos goles y dos asistencias en 16 partidos disputados.

