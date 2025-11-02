El Mirandés cesa a Fran Justo, quinto técnico en caer en Segunda división

Liga HypermotionEl Mirandés cesa a Fran Justo, quinto técnico en caer en Segunda división
Todavía no tiene sustituto
R. L.
Granada
Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:13
El Mirandés, tras la reunión mantenida por su consejo de administración, comunicó la decisión de finalizar la vinculación contractual con el hasta ahora entrenador de ... su equipo, Fran Justo. Se trata del quinto técnico en caer en la categoría. Anteriormente lo hicieron Johan Plat en el Castellón, Raúl Llona en la Cultural Leonesa, Asier Garitano en el Sporting de Gijón y Gabi en el Real Zaragoza, próximo rival nazarí.
