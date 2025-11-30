Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los futbolistas del Sevilla, antes del derbi. En detalle, Miguel Ángel Sierra. Manuel Gómez

Miguel Sierra

Un granadino debuta en Primera división con el Sevilla en el derbi

El centrocampista de 21 años ingresa en la recta final y ya con 0-2 para el Betis

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:18

Comenta

Miguel Ángel Sierra, futbolista granadino de 21 años en el filial del Sevilla ahora, debutó en Primera división durante el gran derbi con el Betis ... en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El centrocampista ingresó en la recta final del partido y con 0-2 ya en el marcador por el extremo nigeriano Chidera Ejuke, antes de que el partido quedara momentáneamente suspendido por el lanzamiento de objetos al terreno de juego.

