Un granadino debuta en Primera división con el Sevilla en el derbi

Miguel SierraUn granadino debuta en Primera división con el Sevilla en el derbi
El centrocampista de 21 años ingresa en la recta final y ya con 0-2 para el Betis
Granada
Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:18
Miguel Ángel Sierra, futbolista granadino de 21 años en el filial del Sevilla ahora, debutó en Primera división durante el gran derbi con el Betis ... en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El centrocampista ingresó en la recta final del partido y con 0-2 ya en el marcador por el extremo nigeriano Chidera Ejuke, antes de que el partido quedara momentáneamente suspendido por el lanzamiento de objetos al terreno de juego.
Sierra había sido ya convocado con el primer equipo por el entrenador argentino Matías Almeyda para las tres primeras jornadas del campeonato por los problemas del Sevilla para inscribir a sus fichajes. Formado en La Chana, el centrocampista pasó por el Reino de Granada antes de enrolarse en la cantera rojiblanca como juvenil en el equipo de División de Honor para luego acabar en el Cubillas de Albolote antes de marcharse al Real Avilés de Segunda RFEF. Allí jugó la temporada 2023/24 antes de captarlo el Sevilla para su filial una categoría por encima.
