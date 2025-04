Miguel Ángel Brau, entre el regreso a casa y sus últimos meses como rojiblanco

Este próximo finde es especial para Miguel Ángel Brau, que tiene la oportunidad de volver a viajar con su equipo, el Granada, para el partido ... que disputa en su ciudad de nacimiento, Cartagena. El lateral izquierdo ya está recuperado de la lesión muscular que sufrió a principios de febrero, pero la semana pasada afrontó una particular puesta a punto, integrado en los entrenamientos colectivos. Superado ese periodo, lo normal es que se incorpore a la siguiente convocatoria, aunque con previsión de ser suplente. Una vuelta a casa en sus probables últimos meses como rojiblanco debido a que acaba contrato en junio y todo hace indicar que no renovará. La última intentona del club para que se quede quizás ha llegado tarde, tras una primera oferta meses atrás que resultó insuficiente para el jugador. Pese a este parón por su convalecencia, su cotización ha aumentado mucho. Varios equipos se han fijado en él, aunque hay un interés especial de un conjunto que actualmente milita en la Championship, la segunda división inglesa.

Brau fue uno de los proyectos de futuro que el Granada captó en su día en provincias limítrofes. En Murcia, aparte de él, también pescó a Raúl Torrente, hoy en el fútbol croata. Brau pertenecía al Torre Pacheco y se enroló en el juvenil rojiblanco en División de Honor. Así empezó una escalada que le llevó al Recreativo Granada.

Hace poco más de un año, Brau volvió a sentirse futbolista cuando jugó los últimos minutos de un partido ante el Real Murcia en la Nueva Condomina. Acabó un calvario de muchos meses, originado en la temporada anterior a la pasada cuando estuvo cedido en el Talavera, de 1ª RFEF. Se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que no pudo acabar aquel curso y regresó a Granada con la necesidad de recuperarse. Trabajó duro y le dio tiempo a estar en los últimos encuentros del filial rojiblanco en la misma categoría, a la que había ascendido pero en la que duró poco. Brau fue uno de los elementos más destacados de ese periplo final, alabado por el entrenador de entonces, Germán Crespo. José Ramón Sandoval, tercer técnico que tuvo el primer equipo, le hizo debutar en la última jornada en Primera división ante el Girona. Media hora en un encuentro que acabó con una sonora goleada.

El descenso le abrió una ventana de oportunidad para completar la plantilla en LaLiga Hypermotion. En la planificación, partía como teórico suplente del capitán Carlos Neva. Sin embargo, una lesión del gaditano en el duelo ante el Málaga, el mismo que le costó el puesto al preparador Guille Abascal, precipitó la entrada de Brau en el equipo ya con Fran Escribá en el cargo.

Tras un comienzo algo dubitativo, falto de sensaciones de campo, Brau no solo se afianzó como lateral izquierdo, sino que empezó a destacar, firme en defensa y potente en sus subidas al ataque. Dos goles deja en su haber durante una fase siguiente de 21 partidos entre Liga y Copa, con un par de suplencias solamente, una de ellas interrumpida pronto por un problema de Rubén Sánchez en Castellón.

Parado desde febrero

Brau estaba en un gran momento cuando se le rasgó el isquiosural derecho el 8 de febrero, ante el Mirandés. Coincidió con el alta de Carlos Neva, que desde ese momento recuperó su ubicación en el campo. Algo más de dos meses después, Brau ya oposita a jugar.

Se da la circunstancia de que Neva también acaba contrato el 30 de junio. A diferencia del cartagenero, de momento no tiene oferta alguna de renovación. A Brau le intentó atar el Granada cuando todavía estaba en el club Matteo Tognozzi, pero la oferta que se aprobó no le pareció suficiente al agente del jugador. El tiempo pasó hasta adentrarse en 2025, ya dentro del periodo en el que el futbolista puede negociar con otro club al estar a menos de seis meses de la finalización de su vínculo. Los rojiblancos elevaron no hace mucho su propuesta, pero quedó sin réplica. En principio, no debe afectar a que actúe. La pelota está en el tejado de Escribá.