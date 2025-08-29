Migue Sánchez, nuevo jugador del Recreativo Granada

FilialMigue Sánchez, nuevo jugador del Recreativo Granada
El centrocampista se incorpora desde el Pozoblanco
R. I.
Viernes, 29 de agosto 2025, 14:47
El Granada y el centrocampista Migue Sánchez alcanzaron un acuerdo para su incorporación al Club Recreativo Granada.
Miguel Ángel Sánchez Agudo (Pozoblanco, 2003) se formó en las categorías inferiores del CD Pozoblanco, ascendiendo a su primer equipo en la temporada 2020/21. Un curso después, militó en las filas juveniles del Real Valladolid, regresando a la entidad cordobesa en 2022. En esta última temporada, ha disputado un total de 37 partidos entre todas las competiciones (Tercera RFEF, Copa RFEF y Copa RFAF), en los que anotó diez goles.
«El club da la bienvenida a Migue Sánchez, así como le desea la mayor de las suertes en su nueva etapa como rojiblanco», cierra el comunicado.
