Pau Casadesús encara a un rival en el derbi. J. M. Baldomero
Pau Casadesús

«Merecimos ganar y nos vamos con mal sabor de boca»

Pau Casadesús, uno de los goleadores del Granada en La Rosaleda, valora el empate ante el Málaga

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:27

«No empezamos bien con los dos goles encajados y sin buenas sensaciones. Me quedo con la capacidad de sobreponernos y empatar, pero nos vamos ... con mal sabor de boca. Nos merecíamos ganar, pero hay que hacer bueno el punto la semana que viene», valoró el rojiblanco Pau Casadesús.

