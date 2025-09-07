«Merecimos ganar y nos vamos con mal sabor de boca»

«No empezamos bien con los dos goles encajados y sin buenas sensaciones. Me quedo con la capacidad de sobreponernos y empatar, pero nos vamos ... con mal sabor de boca. Nos merecíamos ganar, pero hay que hacer bueno el punto la semana que viene», valoró el rojiblanco Pau Casadesús.

El lateral destacó que «en el final de la primera parte y en toda la segunda, el equipo fue diferente, más parecido a lo que nos pide el míster. Hacia ahí debemos continuar», explicó. Sobre los debutantes Sola y Alcaraz, «nos aportan experiencia por el recorrido que tienen en la categoría y en Primera. Vienen a sumar. Han hecho un gran partido, como el resto».

Para concluir, ahora a por el Leganés. «Se ha demostrado que hay equipo de sobra para levantar esto. Intentaremos seguir con esta dinámica», concluyó.