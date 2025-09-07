«Merecimos ganar y nos vamos con mal sabor de boca»
Pau Casadesús, uno de los goleadores del Granada en La Rosaleda, valora el empate ante el Málaga
Granada
Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:27
«No empezamos bien con los dos goles encajados y sin buenas sensaciones. Me quedo con la capacidad de sobreponernos y empatar, pero nos vamos ... con mal sabor de boca. Nos merecíamos ganar, pero hay que hacer bueno el punto la semana que viene», valoró el rojiblanco Pau Casadesús.
El lateral destacó que «en el final de la primera parte y en toda la segunda, el equipo fue diferente, más parecido a lo que nos pide el míster. Hacia ahí debemos continuar», explicó. Sobre los debutantes Sola y Alcaraz, «nos aportan experiencia por el recorrido que tienen en la categoría y en Primera. Vienen a sumar. Han hecho un gran partido, como el resto».
Para concluir, ahora a por el Leganés. «Se ha demostrado que hay equipo de sobra para levantar esto. Intentaremos seguir con esta dinámica», concluyó.
