Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Theo Corbeanu celebra un gol con el Toronto en la MLS. Instagram de Corbeanu

Exfutbolista del Granada

El Toronto ejercerá la opción de compra sobre Corbeanu

El club rojiblanco ingresará en torno a un millón de euros por el extremo canadiense

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:00

Comenta

El Toronto de la MLS norteamericana anunció este viernes que ejercerá la opción de compra pactada con el Granada el pasado mes de enero por ... Theo Corbeanu. El traspaso definitivo del extremo canadiense de 23 años, que se fue cedido hasta el próximo 31 de diciembre, dejará en torno a un millón de euros en las arcas rojiblancas por el 75% del pase que se compró en febrero de 2024 al Wolverhampton inglés por 750.000 euros además de un 10% sobre una futura venta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Audiencia de Granada manda tirar un chalé con piscina que iba a ser una «navecilla de aperos»
  2. 2 El obelisco de Motril se desploma durante su traslado al Camino de las Ventillas
  3. 3 Alertan desde Granada de una estafa por tu tarjeta sanitaria que afecta a toda España: «Elimínalo»
  4. 4 Mario, el granadino que pidió una C15 en La Revuelta, logra la furgoneta con Grison y Milanuncios
  5. 5 La ruta más otoñal de Granada entre castaños centenarios
  6. 6

    Hallan el paquete del Picasso perdido en Madrid y analizan si es el cuadro auténtico
  7. 7 «La creatina no solo es para deportistas, también es útil para personas mayores o gente con carga mental»
  8. 8 Tres motoristas atacan e increpan a agentes de medio ambiente que les sorprendieron en Sierra Nevada
  9. 9 Aviso de Meteorología para Granada: el desplome de grados y la lluvia es inminente
  10. 10 La Policía Nacional confirma que el cuadro hallado en Madrid es el Picasso desaparecido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Toronto ejercerá la opción de compra sobre Corbeanu

El Toronto ejercerá la opción de compra sobre Corbeanu