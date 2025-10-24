El Toronto ejercerá la opción de compra sobre Corbeanu

El Toronto de la MLS norteamericana anunció este viernes que ejercerá la opción de compra pactada con el Granada el pasado mes de enero por ... Theo Corbeanu. El traspaso definitivo del extremo canadiense de 23 años, que se fue cedido hasta el próximo 31 de diciembre, dejará en torno a un millón de euros en las arcas rojiblancas por el 75% del pase que se compró en febrero de 2024 al Wolverhampton inglés por 750.000 euros además de un 10% sobre una futura venta.

El rendimiento de Corbeanu de vuelta a su país favoreció el cumplimiento de una opción de compra ya de por sí factible. El extremo concluyó el año competitivo con siete goles en 33 partidos y otras cuatro asistencias, con 27 actuaciones como titular. Su equipo terminó duodécimo en la conferencia este.

En el Granada, Corbeanu marcó un solitario tanto al Villarreal todavía en Primera división antes de marcharse con 22 encuentros de los que actuó de inicio en seis. Sus últimas oportunidades las tuvo con Fran Escribá, pero ni la Copa del Rey le ayudó a reivindicarse. El canadiense llegó junto a Kamil Józwiak tras la venta de Bryan Zaragoza al Bayern de Múnich.