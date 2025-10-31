Masip y su opción de ser el 'Mariño' del Granada

Uno de los artífices del ascenso a Primera división que Pacheta consiguió con el Valladolid en 2022 fue el portero Jordi Masip, que colgó los ... guantes a principios de este año y tras dejar el club pucelano. «Conociendo al míster y lo especial que será el partido para él, el Granada saldrá a ganar desde el principio. Será un buen espectáculo entre dos equipos que necesitan empezar a ganar de seguido para recuperar puestos y que creo que acabarán la temporada arriba por el potencial de sus plantillas. Es cuestión de tiempo que enlacen victorias porque están bien armadas», anticipa.

«La verdad es que Pacheta es un tío sensacional; nuestro ascenso allí fue espectacular», subraya Masip. «Conoce la Segunda división perfectamente, a cada uno de sus futbolistas, y como sabe tanto de fútbol prepara muy bien los partidos. También los miembros de su cuerpo técnico forman mucho grupo. Allí veníamos de un descenso muy duro cuando vino y consiguió que nos quedásemos muchos y nos levantó el ánimo. Practicamos un fútbol muy vistoso y teníamos mucha pegada arriba, sin que eso nos impidiera ser también muy sólidos atrás», rememora.

Quien fuera portero del Valladolid también coincidió con otros muchos futbolistas que más tarde se pasarían al Granada. Entre ellos, Martin Hongla. «No sé qué le ha pasado allí, pero con nosotros fue importante. Estuvo muy bien tanto de central como de pivote, dándonos estabilidad, fortaleza y calidad para sacar el balón jugado. Era tranquilo y más bien reservado, no solía hablar mucho», apunta. También compartió varios años con Weissman: «Con nosotros marcó muchos goles y nos dio buena parte del ascenso, pero a veces no es fácil cambiar de equipo».

Sin embargo, si hubo alguien con el que realmente terminó teniendo amistad ese fue Rubén Alcaraz. «Compartir tantos vuelos hacia Barcelona como catalanes nos hizo muy amigos. Se deja la vida en cada partido y hace mucha piña; me alegra que le vaya tan bien», se congratula Masip. El portero estaba recién llegado a Valladolid cuando José Arnaiz se marchó al Barça B, sin olvidar «su habilidad ni el golpeo que tenía con las dos piernas». Como capitán que fue también tuvo «un trato muy cercano» con el exrojiblanco Fran Sánchez como director deportivo, «que siempre estuvo muy atento a las necesidades del equipo para hacer todo lo que pudo».

Masip ya tenía claro que quería retirarse y volver a su Sabadell natal cuando se desvinculó del Valladolid tras un nuevo ascenso en 2024. «No quería que mi familia se moviera más, pese a que tuve ofertas, y ahora estoy formándome como entrenador de porteros en el Mercantil, en el que me formé», justifica. Entre las opciones que tuvo le surgió la del propio Granada cuando los rojiblancos firmaron libre a Diego Mariño por una lesión de Luca Zidane: «Lo agradecí, pero ya no quería moverme de casa».