Martin Hongla, ante el Deportivo. José Miguel Baldomero

Granada CF

Martin Hongla, convocado por Camerún y duda para el domingo

El centrocampista, que sigue en la rampa de salida, mantiene su condición de internacional y lleva un par de días sin ejercitarse a pleno rendimiento

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 29 de agosto 2025, 19:52

Martin Hongla ha sido convocado por la selección de Camerún para las fechas FIFA de septiembre, lo cual le harían ser baja para el partido ... del Granada en Málaga siempre que siga en la plantilla rojiblanca. Como ya le dijo su seleccionador, aunque siga en un equipo de Segunda división, mantiene su condición de internacional y es pieza clave del combinado de cara a la próxima Copa de África, que se celebrará entre finales de diciembre y enero.

