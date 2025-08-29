Martin Hongla, convocado por Camerún y duda para el domingo

Martin Hongla ha sido convocado por la selección de Camerún para las fechas FIFA de septiembre, lo cual le harían ser baja para el partido ... del Granada en Málaga siempre que siga en la plantilla rojiblanca. Como ya le dijo su seleccionador, aunque siga en un equipo de Segunda división, mantiene su condición de internacional y es pieza clave del combinado de cara a la próxima Copa de África, que se celebrará entre finales de diciembre y enero.

El centrocampista sigue en la rampa de salida, pero de momento el club solo tiene sobre la mesa la oferta del Aris de Salónica, que ha rechazado con reiteración hasta la fecha. El tiempo se agota y su futuro sigue siendo incierto. Además, lleva un par de días sin ejercitarse a pleno rendimiento, por lo que es duda de cara al encuentro del domingo ante el Mirandés.

El Granada pagó 2,5 millones a la Salernitana por sus servicios en enero de 2024 y firmó hasta 2027, por lo que le resta por amortizar algo más de 1,4 'kilos'. Tras las salidas de Boyé, Insua y Stoichkov, Hongla está en el top 4 de salarios de la plantilla, junto a Shon Weissman, Sergio Ruiz y José Arnaiz.