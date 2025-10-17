Marta Huerta cuaja un arbitraje sin fallos clamorosos en un encuentro sin polémica alguna
La colegiada adscrita al comité canario sanciona con amarilla un plantillazo 'naranja' sobre Alcaraz, pero el VAR no interviene
Granada
Viernes, 17 de octubre 2025, 23:23
Marta Huerta, la colegiada adscrita al comité canario, completó un arbitraje sin grandes fallos en el encuentro entre Andorra y Granada en el Principado.
El ... duelo transcurrió sin apenas polémica, más allá de un fuerte plantillazo que recibió Rubén Alcaraz durante el primer cuarto de hora. Olabarrieta le clavó sus tacos en el tobillo tras llegar tarde a un balón dividido y vio la amarilla. En tiempos de VAR, la tecnología podría haber revisado la acción, pues otras entradas similares sí llegaron a sancionarse con la expulsión. No fue así esta vez.
Sola también mostró su enfado por no señalarle falta a favor tras recibir un golpe en la cabeza, pero nada clamoroso que decantase el marcador.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión