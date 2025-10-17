Marta Huerta cuaja un arbitraje sin fallos clamorosos en un encuentro sin polémica alguna

La colegiada Marta Huerta se interesa por un dolido Alcaraz sobre el césped.

Ángel Mengíbar Granada Viernes, 17 de octubre 2025, 23:23

Marta Huerta, la colegiada adscrita al comité canario, completó un arbitraje sin grandes fallos en el encuentro entre Andorra y Granada en el Principado.

El ... duelo transcurrió sin apenas polémica, más allá de un fuerte plantillazo que recibió Rubén Alcaraz durante el primer cuarto de hora. Olabarrieta le clavó sus tacos en el tobillo tras llegar tarde a un balón dividido y vio la amarilla. En tiempos de VAR, la tecnología podría haber revisado la acción, pues otras entradas similares sí llegaron a sancionarse con la expulsión. No fue así esta vez.

Sola también mostró su enfado por no señalarle falta a favor tras recibir un golpe en la cabeza, pero nada clamoroso que decantase el marcador.

