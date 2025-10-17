Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La colegiada Marta Huerta se interesa por un dolido Alcaraz sobre el césped. LOF
La árbitra | 7

Marta Huerta cuaja un arbitraje sin fallos clamorosos en un encuentro sin polémica alguna

La colegiada adscrita al comité canario sanciona con amarilla un plantillazo 'naranja' sobre Alcaraz, pero el VAR no interviene

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 23:23

Comenta

Marta Huerta, la colegiada adscrita al comité canario, completó un arbitraje sin grandes fallos en el encuentro entre Andorra y Granada en el Principado.

El ... duelo transcurrió sin apenas polémica, más allá de un fuerte plantillazo que recibió Rubén Alcaraz durante el primer cuarto de hora. Olabarrieta le clavó sus tacos en el tobillo tras llegar tarde a un balón dividido y vio la amarilla. En tiempos de VAR, la tecnología podría haber revisado la acción, pues otras entradas similares sí llegaron a sancionarse con la expulsión. No fue así esta vez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  2. 2 La lluvia deja una quincena de incidencias, casas anegadas y carreteras cortadas en Íllora
  3. 3 La tienda de Granada famosa por sus quesos, vermut y la sobrasada mallorquina
  4. 4 Así puedes conseguir tu entrada gratis a la Alhambra por el Día Internacional del Patrimonio Mundial
  5. 5 Una mujer de 64 años herida en la cabeza tras ser atropellada por el metro de Granada
  6. 6 Viernes crítico de tormentas en Granada: avisos por aguaceros y cinco horas intensas
  7. 7

    «Han sido veinte minutos muy intensos. Hemos pasado mucho miedo»
  8. 8 Detenido por apuñalar en el cuello a otro joven tras una noche de fiesta en el Zaidín
  9. 9

    Lobato, sobre Kart Royale en Granada: «Tengo una sensación de vértigo porque esto no se ha hecho en la vida»
  10. 10 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Marta Huerta cuaja un arbitraje sin fallos clamorosos en un encuentro sin polémica alguna

Marta Huerta cuaja un arbitraje sin fallos clamorosos en un encuentro sin polémica alguna