La tercera gran Laura del Granada femenino

Esta semana me encantaría alabar el partidazo que hizo Edna Imade el pasado sábado, pero lamentablemente la hispanonigeriana dejó de ser rojiblanca. Entendemos que el ... club nazarí no podía igualar la oferta que llegó desde Munich, aunque tal vez en la negociación podría haber entrado que la delantera se hubiera quedado cedida en vez de irse hasta San Sebastián… pero no fue así. Edna marcó la diferencia en su equipo e hizo sus dos goles, que no celebró en respeto a la que ha sido su casa durante dos temporadas y a una afición que la sigue queriendo. El final del encuentro supuso, en ese reparto de puntos, un reencuentro no solo de excompañeras, si no de amigas. Edna estaba muy integrada y los abrazos así lo atestiguaron. Cierto es que Keefe, encargada de ser la 'killer' de este nuevo Granada, está resultando un gran acierto, pero como soñar es gratis, ¿qué sería de un Granada con las dos?

Nostalgias fuera, Edna marcó la diferencia en la Real y Laura Sánchez en el Granada. De hecho, la MVP creo que debería haber sido la cancerbera rojiblanca, que firmó una de sus mejores actuaciones desde que viste esta camiseta. Laura Sánchez se hizo enorme a medida que los minutos pasaban. Tuvo hasta tres intervenciones que hicieron que su equipo siguiera vivo y tuvo su gran momento cuando la colegiada decretó pena máxima. La especialista en lanzar los penaltis de la Real, Izaguirre, se puso frente a Laura Sánchez con 1-1 en el marcador. Aunque la visitante lanzó el esférico muy colocadito, Sánchez se estiró hasta el infinito y más allá parando el balón y el tiempo. El Granada CF tiene en sus filas a las grandes 'Lauras' de la Liga F Moeve

En el 2-2 final, la tercera gran Laura del Granada fue clave. Cuando se fichó a Hirao, fuimos muchos quiénes pensamos que estando Laura, qué necesidad había de hacer el esfuerzo de traer a una portera desde Japón. Personalmente, el estilo, la envergadura y la juventud de Sánchez, que le hace tener las ganas inmensas, le hace la portera titular de este Granada, que consiguió un empate aferrándose una vez más a esa eterna lucha que los granadinistas comprendemos tan bien. El sábado el marcador final pudo mostrar un empate, pero lo cierto es que el partidazo que hizo el equipo, empatando con garra en el descuento, nos saca una sonrisilla y nos hace creer que este año volveremos a disfrutar mucho.

Otra cosa importante del encuentro fueron los 200 partidos de Alba Pérez, pero esta celebración se merece una reflexión a parte en otro momento.