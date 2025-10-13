Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Laura Sánchez. GCF

La tercera gran Laura del Granada femenino

El escáner ·

La cancerbera firmó una de sus mejores actuaciones

María José Mesa

Granada

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:13

Esta semana me encantaría alabar el partidazo que hizo Edna Imade el pasado sábado, pero lamentablemente la hispanonigeriana dejó de ser rojiblanca. Entendemos que el ... club nazarí no podía igualar la oferta que llegó desde Munich, aunque tal vez en la negociación podría haber entrado que la delantera se hubiera quedado cedida en vez de irse hasta San Sebastián… pero no fue así. Edna marcó la diferencia en su equipo e hizo sus dos goles, que no celebró en respeto a la que ha sido su casa durante dos temporadas y a una afición que la sigue queriendo. El final del encuentro supuso, en ese reparto de puntos, un reencuentro no solo de excompañeras, si no de amigas. Edna estaba muy integrada y los abrazos así lo atestiguaron. Cierto es que Keefe, encargada de ser la 'killer' de este nuevo Granada, está resultando un gran acierto, pero como soñar es gratis, ¿qué sería de un Granada con las dos?

