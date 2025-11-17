Ese gen especial

El Granada femenino es un equipo hecho. Su tercera temporada en la máxima categoría del fútbol femenino ha curtido a las de Irene Ferreras y ... las está convirtiendo en ese equipo modesto, pero guerrero, que nunca da por perdido un encuentro. Las rojiblancas, guiadas por su incombustible capitana, se han batido el cobre en muchas batallas y han aprendido a apretar los dientes, clavar la mirada al frente y no retroceder. Pueden perder, porque nadie dice que la actitud por sí sola sea suficiente, pero lo que no hacen es rendirse.

El pasado domingo ese saber hacer, esa fuerza, ese creer en lo que se es capaz de hacer tuvo una víctima propiciatoria de las nazaríes, en uno de los campos que esta temporada están resultando un bastión inexpugnable, el Heliodoro Rodríguez del conjunto tinerfeño. Las locales se vieron con un 2-0 en poco más de media hora y creyeron que iba a ser una victoria clara, pero como comentaba un compañero de los medios insulares, ese resultado sirvió para espolear a las visitantes, que consiguieron acortar distancias justo antes del pitido final –con un penalti que convirtió la capitana, Lauri Requena, que sigue en un espectacular estado de forma y de gracia– y, sobre todo para que en el segundo tiempo, en el que trabajaron y trabajaron, obtuvieran la recompensa a su esfuerzo en el minuto 85, con tremendo golazo de Mingueza.

Comentaban los medios locales que ese esfuerzo continuado, ese no dejar de creer y de querer, incombustibles al desaliento, al paso de los minutos, a las embestidas y mejor juego local por momentos, debe ser eso que llamamos por estos lares la 'eterna lucha', ya que por más que haya una parte de la afición que aborrece de esa expresión, lo cierto es que las féminas rojiblancas sí que creen en ella, la han interiorizado y para ellas es un mantra que las fortalece, las hace sacar ese no sé qué, qué sé yo, que las ha convertido en un equipo muy respetado, casi temido, pese a no tener un presupuesto espectacular y contar con una plantilla más de guerreras que de estrellas. ´

Por eso, lo cierto es que las jugadoras del Granada femenino, sí creen y sí representan esa tan traída y llevada 'eterna lucha. Ahí están en una más que respetable octava posición, dejando una imagen impecable, tanto en la victoria como en la derrota, y llevando este mantra por bandera.