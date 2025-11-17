Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ese gen especial

Ahí están en una más que respetable octava posición, dejando una imagen impecable, tanto en la victoria como en la derrota

María José Mesa

Granada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:56

El Granada femenino es un equipo hecho. Su tercera temporada en la máxima categoría del fútbol femenino ha curtido a las de Irene Ferreras y ... las está convirtiendo en ese equipo modesto, pero guerrero, que nunca da por perdido un encuentro. Las rojiblancas, guiadas por su incombustible capitana, se han batido el cobre en muchas batallas y han aprendido a apretar los dientes, clavar la mirada al frente y no retroceder. Pueden perder, porque nadie dice que la actitud por sí sola sea suficiente, pero lo que no hacen es rendirse.

Te puede interesar

