Expectativas rebajadas para el Granada femenino

Esta temporada es necesario que desde el granadinismo se tenga conciencia de que, al igual que ha pasado con el resto de equipos del club, ... en el Femenino también ha habido recortes y es normal que esto se traduzca en resultados diferentes. Si añadimos que no se han cubierto todas las bajas, algunas además relevadas con jugadoras que difícilmente podrán tener un desempeño como el de sus predecesoras, y rematamos con que lo de la temporada pasada fue épico y mágico, es importante que la realidad de lo que se espera esté en la mente de todos. Y lo que se espera es mantener la categoría. El empate de la última jornada ante el Alhama vuelve a recordar que este objetivo, además, no es una empresa fácil.

La Liga F cada temporada es más complicada y cada año existe mayor igualdad entre los contendientes, lo que le da un plus de emoción y calidad, haciendo que el fútbol femenino español mejore y se consolide como uno de los mejores del mundo, como demuestran los resultados de las selecciones. Esto hace que con solo tres jornadas, tampoco se pueda hacer un análisis certero de lo que puede conseguir el Granada. La derrota en casa ante el Badalona ha picado, puesto que se trató de un rival directo que tampoco hizo un fútbol espectacular ni superior al de las rojiblancas. El empate en Lorca, ante el Alhama, un recién ascendido, tampoco ha resultado demasiado alentador. En honor a la verdad, tanto en uno como otro encuentro las de Ferreras merecieron algo más, lo que nos permite ser optimistas y pensar que hay margen de mejora. No obstante, el Athletic, equipo que la pasada campaña terminó por encima del Granada como cuarto, solo ha sido capaz de sumar un punto, convirtiéndose en el 'farolillo rojo'. O el caso del Real Madrid, que aspira a pelearle la liga al todopoderoso Barcelona, y está empatado a cuatro puntos con el Granada.

La plantilla es más corta, aunque como nota positiva hay que recordar que el filial está en Segunda RFEF y ha comenzado de forma brillante, venciendo y convenciendo en sus dos primeros encuentros, lo que hace que las de Rimoldi estén en estos momentos liderando la tabla.

Está claro que la temporada está recién empezada y que por delante queda todo un curso de fútbol, emociones y, seamos positivos, esperemos que de mejores resultados. Seguir con el partido a partido y pensar en el Eibar, que también ha sumado un punto y será el próximo rival.