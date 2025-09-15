Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sonya Keefe, en el último partido. GCF
Opinión

Expectativas rebajadas para el Granada femenino

El escáner ·

La Liga F cada temporada es más complicada y cada año existe mayor igualdad entre los contendientes

María José Mesa

Granada

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:52

Esta temporada es necesario que desde el granadinismo se tenga conciencia de que, al igual que ha pasado con el resto de equipos del club, ... en el Femenino también ha habido recortes y es normal que esto se traduzca en resultados diferentes. Si añadimos que no se han cubierto todas las bajas, algunas además relevadas con jugadoras que difícilmente podrán tener un desempeño como el de sus predecesoras, y rematamos con que lo de la temporada pasada fue épico y mágico, es importante que la realidad de lo que se espera esté en la mente de todos. Y lo que se espera es mantener la categoría. El empate de la última jornada ante el Alhama vuelve a recordar que este objetivo, además, no es una empresa fácil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un conductor tras salirse de la vía e impactar con unas rocas en la A-44 a la altura de Iznalloz
  2. 2

    Retenciones por el corte de la A-44 en el regreso de la Costa durante domingo
  3. 3

    El Gobierno deja a 1.250 pisos turísticos de Granada sin permisos y obliga a retirar sus anuncios
  4. 4

    El edificio comercial frente a Trauma dará paso a una promoción de 56 viviendas
  5. 5 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  6. 6

    Muchas ganas pero poco talento
  7. 7

    Zaidín 43: Esto fue todo amigos
  8. 8

    La vida olvidada en los dos pueblos más pequeños de Granada
  9. 9

    25 coordinadores uniformados vigilarán Ganivet para mejorar la convivencia de bares y vecinos
  10. 10

    Fallece Mesa, exfutbolista del Granada CF

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Expectativas rebajadas para el Granada femenino

Expectativas rebajadas para el Granada femenino