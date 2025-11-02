La dulce vuelta victoriosa del Granada femenino

Está claro que el Granada femenino sigue demostrando la fuerza, el trabajo y la seriedad para volver a conseguir unos magníficos resultados esta temporada. Se ... fue al parón de selecciones con una derrota, pero dejando en el Johan Cruyff una gran imagen ante el Barça, y ha vuelto tras un fin de semana de descanso, que algunas jugadoras han utilizado incluso para hacer una pequeña escapada internacional, con más fuerza y siguiendo con el foco puesto en volver a hacer historia.

En el Fernando Torres, consiguieron una victoria trabajada e importante ante un gran rival como es el Madrid CFF, que llegaba al encuentro con cinco puntos más que las de Ferreras. La renta de un único tanto hizo que el esfuerzo por volver a Granada con los tres puntos fuera máximo. Un esfuerzo colectivo en la línea de lo que caracteriza a este equipo, que tuvo una más que merecida recompensa. Las nazaríes se colocan en la séptima plaza y se acercan a ese objetivo primario de la permanencia. Keefe volvió a ser una jornada más la artillera rojiblanca, –sumando ya 6 goles– y su tanto volvió a ser el seguro para sumar nuevamente tres puntos, y además como visitante, en un campo complicado.

La ariete chilena, que venía de hacer un doblete con su selección, no acusó ni cansancio ni 'jet-lag' y sigue enchufadisima, con la mira centrada en la portería rival y dispuesta a hacer que la afición se olvide de Edna. Afortunadamente, lo va consiguiendo.

La otra buena noticia que nos dejó la última salida del Femenino fue el debut en la máxima categoría de la delantera del filial Mireya Zafra Carmona, que siempre lo recordará, además de por lo obvio, por haber sido con victoria y fuera de casa. Irene Ferreras, consciente de la plantilla corta de la que dispone y haciendo gala de un muy buen criterio, está sabiendo administrar perfectamente los recursos que pone el filial a su disposición. Un Granada B que, por cierto, sigue con una increíble dinámica en Segunda RFEF.