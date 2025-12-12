Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manu García, durante la entrevista con El Comercio. Juan Carlos Román

Curiosidad

Manu García, el futbolista que prefirió al Sporting de Gijón en Segunda que al Granada CF de Diego Martínez en Primera

El actual centrocampista del Kansas City desvela a El Comercio los pormenores de su frustrado fichaje por los nazaríes

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 12 de diciembre 2025, 11:37

Manu García, actual centrocampista del Kansas City de la MLS, estuvo muy cerca de fichar por el Granada CF en 2019, el año del regreso ... a Primera división del equipo rojiblanco de la mano de Diego Martínez, temporada que acabó con la clasificación para la Europa League. Sin embargo, el futbolista nacido en Oviedo, en aquel momento propiedad del Manchester City, se decantó por una oferta del Sporting de Gijón, que seguía en Segunda división. Los pormenores de aquella operación los desveló esta semana en una entrevista con El Comercio.

