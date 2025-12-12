Manu García, el futbolista que prefirió al Sporting de Gijón en Segunda que al Granada CF de Diego Martínez en Primera

Manu García, actual centrocampista del Kansas City de la MLS, estuvo muy cerca de fichar por el Granada CF en 2019, el año del regreso ... a Primera división del equipo rojiblanco de la mano de Diego Martínez, temporada que acabó con la clasificación para la Europa League. Sin embargo, el futbolista nacido en Oviedo, en aquel momento propiedad del Manchester City, se decantó por una oferta del Sporting de Gijón, que seguía en Segunda división. Los pormenores de aquella operación los desveló esta semana en una entrevista con El Comercio.

En la misma, Manu García ya no tiene tapujos para abundar en ello. «Me iba para Granada al día siguiente. Esa era mi idea. Pero entonces recibí la llamada del Sporting», concreta. La clave fue José Alberto, técnico entonces de los gijoneses y hoy en el Racing de Santander, que se comunicó con él. «Sabía que era muy difícil. El City solo quería una cesión a un Primera. Entendían que era el paso que yo debía dar y la única opción (para el Sporting) era una compra. Obviamente, el precio (cuatro millones de euros) era impensable. Para mí era impensable que el Sporting pudiera asumirlo», detalla.

Consultó con su familia, valoró todo e hizo «lo que sentía». Regresó a casa, pero no disfrutó de la etapa del club nazarí más importante de su historia. En su lugar, llegó al Granada Yangel Herrera, también cedido por el City.