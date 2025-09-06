Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luka Gagnidze. Ariel C. Rojas

Granada CF

Luka Gagnidze, único fichaje fuera de la convocatoria

Rubén Alcaraz, quien no había aparecido a lo largo del día en la web de LaLiga, entra en la lista emitida por el club rojiblanco

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:29

Solo Luka Gagnidze entre los nuevos fichajes del Granada no entró en la convocatoria del equipo, emitida por el club rojiblanco. Rubén Alcaraz, quien no había aparecido a lo largo del día en la web de LaLIga, figura en el listado de la entidad para el partido de este sábado en La Rosaleda contra el Málaga (21 horas).

El georgiano, según el Granada, cuenta con la validación de LaLiga. Sin embargo, a expensas de un documento de Extranjería, quedó fuera de la citación definitiva, explicó la entidad. «Se trata de una situación ajena a la competición y al propio club, que quedará resuelta», subraya en la nota difundida a los medios de comunicación.

La convocatoria, de 20 futbolistas, la forman los siguientes futbolistas:

Porteros: Luca Zidane e Iker García.

Defensas: Pau Casadesús, Hormigo, Manu Lama, Loïc Williams, Oscar Naasei y Seydou Fall.

Centrocampsitas: Rubén Alcaraz, Álex Sola, Pedro Alemañ, Arnaiz, Manu Trigueros, Souleymane Faye, Sergio Ruiz, Pablo Sáenz, Rodelas y Cortés.

Delanteros: Bouldini y Jorge Pascual.

