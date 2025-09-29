Luca Zidane se reivindica y buscará el indulto en Los Cármenes

Luca Zidane firmó el domingo su mejor partido con la camiseta del Granada. Destacó, sobre todo, en una salvada a Sergi Enrich al filo del ... descanso, con un movimiento de corrección con el brazo estirado que envió el balón a córner ante la mirada atónita del delantero.

El francés, futuro internacional argelino, ha pasado un mal trago en este arranque de campeonato. Llegó a ser pitado por parte de la afición rojiblanca en Los Cármenes por no hacer más en algunos de los tantos encajados por la escuadra. Tan fea vio la cosa Pacheta con él que, tras el empate en Málaga, decidió sentarlo en el banquillo en el choque en casa ante el Leganés. Una nueva derrota, con dos dianas encajadas por Astralaga, llevaron al técnico a la rectificación, aprovechando las salidas consecutivas a Burgos y Huesca, lejos del 'fuego amigo'. Zidane estuvo sobrio en la primera cita y notable en la segunda. Hasta recuperó seguridad con los pies, una de sus 'armas' principales.

El Granada dejó la puerta a cero cinco meses después, desde aquel triunfo en Albacete por 0-2. Ese día, el titular bajo palos fue Mariño. Para encontrar un expediente impoluto de Luca hay que retroceder al 8 de febrero, en un 0-0 con el Mirandés en Los Cármenes. Ahora, buscará el indulto de parte de esa hinchada que la tomó con él. Lo comprobará el sábado, con la Real Sociedad B. Contó, esta vez, con una gran actuación de los centrales y ese porcentaje de fortuna para que los tiros francos del enemigo se vaya lejos de su portería.