Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Luca Zidane recibe la pelota con los pies durante el partido, con Alemañ delante. LOF

Granada CF

Luca Zidane se reivindica y buscará el indulto en Los Cármenes

Llevaba desde febrero sin dejar su portería a cero

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:57

Luca Zidane firmó el domingo su mejor partido con la camiseta del Granada. Destacó, sobre todo, en una salvada a Sergi Enrich al filo del ... descanso, con un movimiento de corrección con el brazo estirado que envió el balón a córner ante la mirada atónita del delantero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa que llegó de Nueva York a Granada y ya suma 300 nuevos trabajadores en un año
  2. 2 La Guardia Civil encuentra una macroplantación de marihuana en Valderrubio
  3. 3 Directo | Procesión de la Virgen de las Angustias
  4. 4 El ingeniero granadino que promueve casas en plena naturaleza a precio moderado
  5. 5 La Aemet lo confirma: llegan las lluvias persistentes a Granada este lunes y bajada de las temperaturas
  6. 6 La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada
  7. 7

    El paso de peatones más deseado de Granada cobra vida
  8. 8 La familia granadina pionera en importar productos para el campo desde EEUU que ahora exporta a 57 países
  9. 9

    La Junta repara uno de los accesos más populares al Parque de Sierra Nevada
  10. 10

    La historia tras el primero de la fila de las promesas de la Virgen de las Angustias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Luca Zidane se reivindica y buscará el indulto en Los Cármenes

Luca Zidane se reivindica y buscará el indulto en Los Cármenes