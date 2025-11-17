Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Luca Zidane, en La Meca. Instagram

Granada CF

Luca Zidane, de La Meca a trabajar en su recuperación

El portero, con una lesión en el aductor, espera acortar plazos para estar disponible en la salida a León del Granada

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:00

Comenta

Luca Zidane, portero del Granada CF, no pudo jugar con Argelia en estas fechas FIFA por una lesión muscular, pero aprovechó la estancia de ... su combinado en Arabia Saudí para jugar con Zimbabue para visitar La Meca, la ciudad sagrada de quienes profesan el islam. Luca regresó de su viaje y ya trabaja duro para recuperarse de sus molestias, que afectan al aductor largo de la pierna derecha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Torrenueva
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  4. 4

    Veintitrés colegios y cinco residencias de Granada se hicieron en zonas inundables
  5. 5 La ginebra artesanal más galardonada del mundo en 2024 no es de Escocia, es de Granada
  6. 6

    La leyenda de los curas rojos de la zona Norte
  7. 7 Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes
  8. 8 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  9. 9

    Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve
  10. 10 La casa de dos plantas por menos de 7.500 euros que arrasa en AliExpress

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Luca Zidane, de La Meca a trabajar en su recuperación

Luca Zidane, de La Meca a trabajar en su recuperación