Luca Zidane, de La Meca a trabajar en su recuperación

Luca Zidane, portero del Granada CF, no pudo jugar con Argelia en estas fechas FIFA por una lesión muscular, pero aprovechó la estancia de ... su combinado en Arabia Saudí para jugar con Zimbabue para visitar La Meca, la ciudad sagrada de quienes profesan el islam. Luca regresó de su viaje y ya trabaja duro para recuperarse de sus molestias, que afectan al aductor largo de la pierna derecha.

El futbolista se perderá seguro el próximo duelo de los rojiblancos ante el Córdoba, aunque su pretensión es acortar plazos para estar disponible de cara al desplazamiento a León para medirse a la Cultural o bien en el encuentro de Copa del Rey, que supondrá un viaje a las Islas Canarias para enfrentarse al Tenerife. En caso de no estar a punto, aplazará sus opciones al encuentro en Los Cármenes con el Ceuta.

Zidane tuvo más de un contratiempo físico la temporada pasada, motivo por el cual estuvo en rotación con los otros cancerberos de la plantilla de entonces. Al comienzo del curso le relevó Marc Martínez, pero sus malas actuaciones conllevaron que la dirección deportiva 'pescara' en el mercado libre a Diego Mariño. Con el gallego, el debate aumentó y el francés tuvo que esperar su oportunidad en el banquillo una vez restablecido hasta que tuvo una gran actuación en la Copa en La Romareda. Volvió a la titularidad, pero salió de ella tras aquel 5-0 en Córdoba en el que se se lesionó gravemente del tobillo. Aún le dio tiempo a regresar a las listas en el tramo final del campeonato, pero el aún entrenador del equipo, Fran Escribá, apostó por Mariño. La llegada de Pacheta varió este estatus. Aunque con el burgalés la primera elección fue el gallego, Luca reapareció en los dos últimos partidos del ejercicio, ante el Castellón en casa y el Racing de Santander fuera.

En la presente campaña, ya sin Mariño, Luca Zidane partió como la elección principal de Pacheta. Sin embargo, el comienzo dubitativo de la escuadra en general motivaron que el preparador sustituyera al ahora internacional argelino por Ander Astralaga en el choque ante el Leganés. No obstante, Pacheta volvió a Luca en la siguiente jornada. La llamada de su selección en octubre hizo que se perdiera el enfrentamiento con la UD Las Palmas, al igual que Ander Astralaga (citado por España sub 21), lo que empujó al 'once' al recreativista Iker García. Luca volvió bajo palos en el siguiente compromiso y así se mantuvo hasta la reciente visita a El Sardinero cuando su ausencia la cubrió Astralaga.