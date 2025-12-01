Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Luca Zidane detiene un penalti a Alberto Marí en Zaragoza por la pasada edición de la Copa del Rey. LOF

Portero del Granada CF

Luca Zidane busca una nueva reivindicación en la Copa

El francés recuperó la titularidad la temporada pasada tras una actuación heroica en Zaragoza, como ya le pasó con el Rayo Vallecano

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:39

Comenta

Luca Zidane espera volver a reivindicarse en la Copa del Rey este jueves en Tenerife (22.00 horas) tras ceder la titularidad en Liga a ... Ander Astralaga. El guardameta francés se vio relegado a la suplencia en las dos últimas jornadas tras perderse la visita al Racing por una lesión fibrilar en el aductor largo de la pierna derecha que le fue concretada ya en Argelia. Su recuperación exprés no alteró la elección de Pacheta bajo palos, con visos de continuidad tras la portería a cero del vasco en León, y ahora le toca hacer méritos en el torneo del KO.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4

    El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta
  5. 5 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  6. 6 Un vigilante frustra el robo de un joven de 21 años en la Facultad de Educación de Granada
  7. 7

    Las 14 horas de negociación para liberar a la rehén de Prado Negro
  8. 8 Aviso de los meteorólogos por frío polar y más tormentas en Granada: hay opciones de nieve
  9. 9 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  10. 10 Ángela abre en pleno centro de Granada la pastelería donde la gente «viene y repite porque es un paraíso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Luca Zidane busca una nueva reivindicación en la Copa

Luca Zidane busca una nueva reivindicación en la Copa