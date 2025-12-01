Luca Zidane busca una nueva reivindicación en la Copa

Luca Zidane espera volver a reivindicarse en la Copa del Rey este jueves en Tenerife (22.00 horas) tras ceder la titularidad en Liga a ... Ander Astralaga. El guardameta francés se vio relegado a la suplencia en las dos últimas jornadas tras perderse la visita al Racing por una lesión fibrilar en el aductor largo de la pierna derecha que le fue concretada ya en Argelia. Su recuperación exprés no alteró la elección de Pacheta bajo palos, con visos de continuidad tras la portería a cero del vasco en León, y ahora le toca hacer méritos en el torneo del KO.

Astralaga fue quien defendió la portería del Granada contra el Roda, con un gol en contra pese a la 'manita' a favor de su equipo, y en Tenerife será Luca quien actúe bajo palos salvo sorpresa.

El francés jugó ya las dos primeras eliminatorias de la Copa la temporada pasada, contra el Cortes y en Zaragoza, porque Diego Mariño le ganó la disputa por la titularidad en Liga tras recaer de un esguince en la rodilla izquierda. Solventó de forma inmaculada el primer cruce, sin alterar su condición de suplente en la competición regular, pero una actuación heroica en La Romareda al parar un penalti durante el tiempo reglamentario y otro ya en la tanda, con un bingo incluido como lanzador, le devolvió el puesto.

Luca retuvo la titularidad en Liga durante doce jornadas desde aquella goleada sobre el Racing en Los Cármenes, con portería a cero y un papel clave con los pies en la salida de balón de los rojiblancos además. Mariño, de hecho, fue quien estuvo bajo palos durante los dieciseisavos de final de la Copa del Rey con el Getafe en el Zaidín. Fue ya en marzo cuando otro esguince, esta vez en el tobillo derecho, le tuvo en el dique seco hasta las dos últimas jornadas del campeonato tras la 'manita' en Córdoba.

Lo curioso es que la Copa ya le sirvió a Luca para recuperar su puesto tres temporadas atrás, aún en el Rayo Vallecano. Una parada decisiva en la tanda de penaltis contra el Guijuelo no le valió como para sentar al exrojiblanco Stole Dimitrievski entonces, tampoco su actuación posterior con el Bergantiños, pero unas molestias del portero macedonio ya en enero sí premiaron una portería a cero en el KO con el Mirandés con tres oportunidades consecutivas en Liga, con otra ronda exitosa de por medio con el Girona. Sin embargo, Dimitrievski volvería a sentar a Luca tanto en Liga como en la ida de la semifinal con el Betis pese a que Andoni Iraola le concedería la vuelta al francés tras la ventaja que ya se llevaron los verdiblancos de Vallecas.

Indiscutible en Eibar

El protagonismo de los porteros en la Copa del Rey suelen verse acompañados de la inactividad en Liga, y al contrario. No fue casual que Luca no llegara a disputar el torneo del KO con el Eibar, donde, a diferencia de lo que le ocurrió ya en el Rayo Vallecano y ahora en el Granada, siempre fue indiscutible. Astralaga no llegó a convencer a Pacheta cuando le dio el relevo contra el Leganés en Los Cármenes, 'tragándose' el gol de la sentencia de Roberto López, pero sí en estas tres últimas ocasiones, con intervenciones milagrosas incluso. El francés tendrá que volver a recurrir a la Copa.