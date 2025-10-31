Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luca Zidane sostiene un balón durante el derbi con el Cádiz. José Miguel Baldomero

Portero del Granada

Luca Zidane afronta el desafío de una tercera portería a cero

El guardameta intentará ampliar en Valladolid la secuencia a la que contribuyó Iker García

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:30

Luca Zidane tratará de superarse a sí mismo como portero del Granada este lunes en Valladolid. El guardameta francés, aunque ahora compita para Argelia, tratará ... de encadenar un tercer partido sin gol alguno en contra tras los empates a cero contra Andorra y Cádiz. De lograrlo ampliaría a cuatro la secuencia del equipo en Liga con la contribución de Iker García ante Las Palmas en Los Cármenes al irse el galo con su nueva selección y Ander Astralaga con la sub 21, más allá de que los jugadores de campo puedan aprovecharlo con algún tanto que les permita volver con los tres puntos esta vez.

