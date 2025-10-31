Luca Zidane afronta el desafío de una tercera portería a cero

Luca Zidane tratará de superarse a sí mismo como portero del Granada este lunes en Valladolid. El guardameta francés, aunque ahora compita para Argelia, tratará ... de encadenar un tercer partido sin gol alguno en contra tras los empates a cero contra Andorra y Cádiz. De lograrlo ampliaría a cuatro la secuencia del equipo en Liga con la contribución de Iker García ante Las Palmas en Los Cármenes al irse el galo con su nueva selección y Ander Astralaga con la sub 21, más allá de que los jugadores de campo puedan aprovecharlo con algún tanto que les permita volver con los tres puntos esta vez.

Luca ya logró dos porterías a cero consecutivas la temporada pasada, con la goleada a domicilio sobre el Eldense y un empate a cero con el Mirandés en Los Cármenes, hasta el tanto que le marcó Patrick Soko en Huesca con la inferioridad numérica que causó la autoexpulsión de Ricard Sánchez. El guardameta del Granada sí terminó con su portería impoluta por primera vez este curso precisamente allí, pero la Real Sociedad B maquillaría la 'manita' en contra con hasta dos tantos en el Zaidín a la jornada siguiente.

Tampoco pudo Luca darle continuidad a su blindaje atrás en otras cuatro ocasiones la pasada campaña. El francés debutó con el Granada sin encajar precisamente con la victoria a domicilio sobre el Racing de Ferrol, pero el Huesca sí le marcaría hasta tres goles después en Los Cármenes. Dejar la portería a cero por la visita al Cortes en la primera ronda de la Copa del Rey no le bastó para sentar a Diego Mariño en noviembre, pero sí al mes siguiente tras la tanda de penaltis en Zaragoza también por el torneo del KO. Recuperó la titularidad sin conceder nada contra el Racing en el Zaidín, con derrota en Oviedo a continuación, y a un 0-0 con el Burgos también en casa le seguiría al mes siguiente otro tropiezo a domicilio con el Levante.

Lo cierto es que a Luca parece haberle sentado bien la suplencia frente al Leganés en Los Cármenes, sin que Astralaga convenciera a Pacheta en adelante. El galo encajó en sus cinco primeros partidos de la temporada, pero con las tres porterías a cero que ya cuenta en este ejercicio colecciona hasta nueve en 27 partidos con el Granada; es decir, una cada tres encuentros. Una media muy similar a la que ya tuvo con el Eibar, con 27 en 78 duelos. Como armero llegó a lograr una secuencia de cuatro metas impolutas ante Lugo, Villarreal B, Tenerife y Burgos entre febrero y marzo de 2023 tras una anterior de tres con Oviedo, Levante e Ibiza.

El precedente de Raúl Fernández

La última vez que el Granada encadenó cuatro porterías consecutivas ocurrió en 2023 con Raúl Fernández como portero. El guardameta vasco, ahora suplente en el Alavés de Primera división tras pasar por el Mirandés a sus 37 años, blindó su meta durante la mejor secuencia del equipo que por entonces dirigía Paco López hacia el último ascenso a la máxima categoría durante las victorias con dos goles de margen sobre Ibiza, Andorra y Tenerife en Los Cármenes y contra el Villarreal B a domicilio. Un empate a uno en Huesca rompería la racha. Esa seguridad le valió a Raúl Fernández el trofeo Zamora, el segundo que ganaba tras uno anterior con el Levante, y que bien pudo ampliar el curso pasado de no ser por Matías Dituro con el Elche.

A esta solidez reciente Luca añade además su talento con los pies. Y es que el portero del Granada es el futbolista que más pases en largo exitosos acumula en toda la Segunda división y por mucha ventaja, con hasta 87, por delante de otros dos porteros como Guilherme Fernandes (del Valladolid, precisamente) y Dani Jiménez (Huesca) con 75 y 71 respectivamente, con el central Peru Rodríguez (Real Sociedad B) como el jugador de campo más destacado en ese aspecto con 70. Entre los rojiblancos brilla Oscar Naasei con 33.