Funes, con el Málaga. MCF

Granadino en el rival

El lojeño Funes refuerza el banquillo del Málaga

El entrenador granadino sustituye en el cargo a Sergio Pellicer, cesado por la mala situación clasificatoria del cuadro blanquiazul

R. I.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:21

Comenta

El Málaga reforzó su banquillo con el lojeño Juan Francisco Funes hasta final de campaña. El técnico granadino suple al cesado Sergio Pellicer, que perdió ... el puesto ante la mala situación del equipo, que marcha décimo octavo e igualado a 15 puntos con el Granada, conjunto que marca los puestos de descenso.

