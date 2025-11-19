El lojeño Funes refuerza el banquillo del Málaga

El Málaga reforzó su banquillo con el lojeño Juan Francisco Funes hasta final de campaña. El técnico granadino suple al cesado Sergio Pellicer, que perdió ... el puesto ante la mala situación del equipo, que marcha décimo octavo e igualado a 15 puntos con el Granada, conjunto que marca los puestos de descenso.

Funes llegó a la entidad malaguista en el curso 20/21 para hacerse cargo del filial, con el que llegó a disputar el 'play off' de ascenso en cada una de sus temporadas al frente hasta conseguir el ascenso a Segunda RFEF el curso pasado.

«Funes es un preparador especializado en la formación del futbolista joven, con un gran compromiso con los colores blanquiazules y con un amplio conocimiento de la estructura del club y de sus jugadores», rezó un comunicado con el que se anunció su contratación.

Funes arrancó su etapa como entrenador en el Loja durante la temporada 13/14. También pasó por el Vélez o El Palo antes de acceder a la Academia blanquiazul. Ahora, afronta el reto de debutar en el fútbol profesional.