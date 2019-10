Roberto Soldado «Desde que llegué supe que este equipo se iba a vaciar cada partido» PEPE MARÍN El delantero analiza el inicio de campaña en una entrevista para el propio club FRAN RODRÍGUEZ Granada Jueves, 3 octubre 2019, 17:11

Roberto Soldado está siendo uno de los nombres propios del mejor arranque del Granada en toda su historia en Primera. Su papel está siendo decisivo más allá de los goles. Su carácter, intensidad, olfato, liderazgo y experiencia están alimentando las mejores virtudes de los rojiblancos, potenciando a todos sus compañeros y rejuveneciéndole. El ariete analiza así, en una entrevista para el club, sus primeros meses como jugador granadinista y su regreso al Bernabéu.

- EL INICIO DEL GRANADA: «Desconocía a muchos jugadores, es un equipo que acaba de subir a Primera y no esperaba este arranque. Sí que desde que llegué y viví el día a día, vi la ambición de mis compañeros y del cuerpo técnico por competir. Sabía que el equipo se iba a vaciar todos los partidos».

- LA AFICIÓN: «Hemos tenido una unión con la afición desde el primer partido. Es fundamental para tener éxito y conseguir los objetivos».

- LAS CLAVES: «Humildad, trabajo y respeto a los compañeros. Este vestuario tiene esos requisitos».

- PARTIDO EN EL BERNABÉU: «Se verá esa capacidad de sufrimiento y el compañerismo que hay en el equipo y que el entrenador, Diego, nos lo transmite. Eso es innegociable en este equipo».

- ROBERTO SOLDADO: «Me define mi competitividad. Es lo que me hace estar vivo en los partidos y soy un jugador solidario. Antepongo lo colectivo a lo individual. Es lo que me ha traído hasta aquí».

- SU INFANCIA: «Me ponía debajo de la portería. Me daba igual que me dieran pelotazos, me gustaba hacer el cabra. Pero mi padre me dijo que si quería ganar dinero tenía que ir lo más adelante posible».

- REAL MADRID: «Siempre había sido del Madrid y vino a verme Del Bosque. Ese fin de semana me salió un buen partido y me firmó para la cantera. A las dos semanas de llegar, lo hicieron entrenador del primer equipo. Yo me quería volver a Valencia porque no estaba acostumbrado a estar sin mi familia y mis amigos. Pero Del Bosque me metió en el vestuario del primer equipo y flipé. Me sentó con Hierro y Raúl, me contaron su experiencia. Al final les dije a mis padres que no me iba».

- ETAPA COMO MERENGUE: «No tenía demasiado control, me habría cuidado más de lo que me he cuidado y me arrepiento de no haber estudiado todo lo que podría haber estudiado. Tenía una oportunidad grandísima pero no tenía la cabeza o la madurez que necesitaba».

- LOS GALÁCTICOS: «Fue un 'boom'. No le di importancia porque entrenaba con ellos. Quizá también me creí yo más de lo que era. Por eso me habría gustado tener esa madurez. Pero lo disfruté al máximo».

SOLDADO AHORA: «Me cuido más y cuento mi experiencia para que otra gente no cometa esos errores. Cuido la comida, el descanso y me dedico sólo a mi familia y a mi trabajo. Eso es mi vida y ojalá los jóvenes aprendan eso y lo intenten aprovechar».