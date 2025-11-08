Llega la hora de Zinebi en el Granada CF y del probable regreso de Loïc Williams

Todo apunta a que Rayan Zinebi entrará en la convocatoria del Granada CF. Lo tendrá que ratificar Pacheta en su rueda de prensa de las ... 13 horas, pero de momento el delantero del filial rojiblanco, de 18 años, ha completado la semana de entrenamientos con el primer equipo. Lo normal es que sea una de las alternativas en en banquillo para cuando el técnico burgalés quiera refrescar su ataque este domingo frente al Real Zaragoza (18.30 horas, Los Cármenes).

El que sí es probable que entre en la alineación titular es Loïc Williams, sobre todo si se confirma la baja de Pau Casadesús, que no se ejercitó con el resto de sus compañeros en la sesión de este mismo sábado. Además del lateral, tampoco estuvo presente Moha Bouldini, que sigue con la recuperación de su lesión de tobillo. Del Recreativo Granada también participaron Gael Joel, que es otra solución para el lateral diestro; y el central Flores, aparte de los siempre fijos Oscar Naasei y Sergio Rodelas.

En cuanto a los porteros, no apareció Ander Astralaga, quien el viernes se quedó fuera de la convocatoria de la selección española sub 21. El meta vasco arrastra problemas físicos desde hace varias semanas. Con Luca Zidane, que se irá con Argelia tras el próximo encuentro, trabajaron Iker García y Guirao.