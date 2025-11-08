Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rayan Zinebi, este sábado. R. L.

Entrenamiento

Llega la hora de Zinebi en el Granada CF y del probable regreso de Loïc Williams

El delantero del filial completa la semana de entrenamientos con el primer equipo, en el que no se ejercita ni Pau Casadesús ni Moha Bouldini

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:48

Todo apunta a que Rayan Zinebi entrará en la convocatoria del Granada CF. Lo tendrá que ratificar Pacheta en su rueda de prensa de las ... 13 horas, pero de momento el delantero del filial rojiblanco, de 18 años, ha completado la semana de entrenamientos con el primer equipo. Lo normal es que sea una de las alternativas en en banquillo para cuando el técnico burgalés quiera refrescar su ataque este domingo frente al Real Zaragoza (18.30 horas, Los Cármenes).

